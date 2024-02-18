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Yüzde 50 zam geldi: 8 bin 895 liraya çıkarıldı! Şubat bitmeden...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım programlarını sürekli olarak genişleterek ve etkinliğini artırarak, toplumun çeşitli kesimlerinden ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Bu sayede, bakanlık sosyal adaletin sağlanması ve toplumun en kırılgan bireylerinin korunması yolunda önemli adımlar atmaktadır. Bakanlığın sunduğu destekler, yaşlılardan engellilere, yoksul ailelerden öğrencilere kadar geniş bir yelpazede yer almakta ve her biri, bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 15:48 Güncelleme 18 Şubat 2024, 15:48
Yüzde 50 zam geldi: 8 bin 895 liraya çıkarıldı! Şubat bitmeden...

Geçtiğimiz hafta, dar gelirli aileler için büyük bir müjde verildi. Toplamda 4 milyar TL tutarındaki aile destek paketi ödemeleri gerçekleştirildi. Bu önemli adım, ekonomik zorluklarla mücadele eden aileler için bir nefes aldıracak nitelikte.

Zamlı Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplarda

Aile destek paketi ödemelerinin ardından, bu hafta zamlı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri de gerçekleştirildi. Sosyal yardım alanlarının yüzleri, gerçekleştirilen bu ödemelerle birlikte gülüyor.

SED Yardımı: Şubat Ayının En Çok Araştırılan Konusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile destek paketi ve yaşlı engelli aylıklarını Şubat ayının ortalarında hesaplara yatırdı. Bu ödemelerin ardından gözler, sosyal ve ekonomik destek (SED) ödemelerine çevrildi. SED yardımının ne zaman ve ne kadar olacağı, vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Yüzde 50'ye Yakın Zamla Gelen SED Yardımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardımların yüzde 50'ye yakın oranda zamlandığını duyurdu. Bu zamla birlikte, sosyal ve ekonomik destek ödemesi ortalama 5330 TL seviyesine yükseldi. Okul öncesi için ise 3614 TL ödeme yapılacak. Zamlı ödemelerin birkaç gün içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Koruyucu Ailelere Yapılan Ödemelerde Büyük Artış

Koruyucu ailelere yönelik yapılan ödemelerde de önemli bir artış yaşandı. Çocuk başına yapılan aylık ödemeler 5705 TL'den 8895 TL'ye yükseltildi. Bu artış, koruyucu ailelerin çocuklarına daha iyi bakım sağlayabilmesine imkan tanıyacak.

SED Yardımı Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) yardımı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik önemli bir destek mekanizmasıdır. Bu yardımdan faydalanıp faydalanmadığınızı ve ödemelerin hesabınıza yatıp yatmadığını kontrol etmek için e-Devlet sistemi üzerinden kolaylıkla sorgulama yapabilirsiniz. İşte adım adım SED yardımı sorgulama süreci:

  1. e-Devlet'e Giriş Yapın: Öncelikle e-Devlet portalına erişim sağlayın. Bu platform, devletin sunduğu çeşitli hizmetlere kolay ve güvenli erişim imkanı sunar.

  2. T.C. Kimlik Numaranız ile Giriş Yapın: e-Devlet sistemine giriş yapabilmek için T.C. kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi kullanarak oturum açın. Eğer e-Devlet şifreniz yoksa, PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.

  3. Sorgulama Sayfasına Ulaşın: e-Devlet ana sayfasında yer alan arama çubuğuna "SED yardımı sorgulama" yazarak arama yapın. Bu sayede, SED yardımı sorgulama sayfasına doğrudan erişim sağlayabilirsiniz.

  4. Sorgulama Yapın: Karşınıza çıkan SED yardımı sorgulama ekranında, gereken bilgileri doldurarak sorgulama işlemini gerçekleştirin. Genellikle T.C. kimlik numaranız ve bazen de ek bilgiler istenebilir.

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