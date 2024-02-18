Yüzde 50 zam geldi: 8 bin 895 liraya çıkarıldı! Şubat bitmeden...

Geçtiğimiz hafta, dar gelirli aileler için büyük bir müjde verildi. Toplamda 4 milyar TL tutarındaki aile destek paketi ödemeleri gerçekleştirildi. Bu önemli adım, ekonomik zorluklarla mücadele eden aileler için bir nefes aldıracak nitelikte.

Zamlı Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplarda Aile destek paketi ödemelerinin ardından, bu hafta zamlı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri de gerçekleştirildi. Sosyal yardım alanlarının yüzleri, gerçekleştirilen bu ödemelerle birlikte gülüyor.