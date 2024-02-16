Emekliye ödeme 15.200 TL’ye yükseldi! Bugün başvur yarın tek tuşla ATM’den al! ING, Ziraat, Halkbank, TEB...





EMEKLİLER NE ALIYOR?

Emekliler için promosyon anlaşmaları 3'er yıllık yapılırken, tutarlar da son kampanyalarla 15 bin liraya kadar çıkıyor. 2 bankanın ödemesi 15 bin lirayı buluyor. Tüm emeklilerin maaşlarının yüzde 49.25 artması nedeniyle promosyon kampanyalarının önümüzdeki günlerde daha da hareketlenmesi, tutarların yükselmesi bekleniyor.





HANGİ BANKA, NE VERİYOR?

Peki bankalar emeklilere, dul ve yetimlere şu anda ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? İşte 3.500 liradan az, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylıklar için belirlenen güncel promosyon kampanyaları şöyle:



* AKBANK: Maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira. Ayrıca kredi kartına tanımlanacak 1 otomatik fatura ödeme talimatına 500, en çok toplamda 2.500 lira chip para.

* DENİZBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira. Ayrıca özel kredi fırsatları…

* FİBABANKA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.

* GARANTİ BBVA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. Kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira bonus. Ayrıca mobilden müşteri olup emekli maaş taşıma talimatını buradan verenlerin 500 lira ve üzeri harcamasına 1.500 lira ek bonus.

* HALKBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

* ING: Maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira. Ayrıca her otomatik fatura talimatına 1.000 lira, , toplamda da en fazla 5.000 lira ek nakit promosyon.



* İŞ BANKASI: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.

* KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira.

* ŞEKERBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

* QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 TL. Kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim.

* TEB: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

* TÜRKİYE FİNANS: 2 fatura talimatı ve yedek hesap başvurusu yapana maaşa göre 5.000, 6.000, 10.000, 12.500 lira. Emekli yakınını getirene her kişi için 250, en çok 2.500 lira. Maaş yatmadan 3 gün önce 2.500 liraya kadar ücretsiz para çekme imkanı.

* VAKIFBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.



* YAPI KREDİ: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. Bankadan ilk kez emekli aylığı alacak veya son 6 ayda emekli aylığı almamış müşterilere 2.500 lira ek ödül, Buna ilaveten 2 fatura ödeme talimatına 1.000, kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira.

* ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.