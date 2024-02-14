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Midi fırın ve No-Frost Buzdolabı A101 indirimi! 15-16-17-18 Şubat A101 aktüel kataloğu

15 Şubat Perşembe günü, A101 mağazalarında heyecan verici fırsatlar sizleri bekliyor! Yayınlanan yeni aktüel ürünler kataloğu, alışveriş tutkunlarını memnun edecek geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Katalogda öne çıkan ürünler arasında; televizyonlar, küçük ev aletleri, overlok makinesi, saç maşası, blender seti ve motosiklet bakım ürünleri bulunuyor.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 22:01 Güncelleme 14 Şubat 2024, 22:01
Midi fırın ve No-Frost Buzdolabı A101 indirimi! 15-16-17-18 Şubat A101 aktüel kataloğu

A101'in bu haftaki aktüel kataloğunda dikkat çeken indirimler arasında, evinizin konforunu artıracak koltuk takımları ve modern buzdolapları bulunuyor. Ayrıca iç giyim kategorisinde de çeşitli ürünlerde büyük indirimler mevcut. Mutfak elektroniklerine olan ilgiyi de göz ardı etmeyen A101, blenderlerden tost makinelerine kadar birçok üründe cazip fiyatlar sunuyor.

Televizyon alışverişi düşünenler için Toshiba ve Onvo markalarının Ultra HD Android ve Smart TV modelleri öne çıkıyor. Toshiba'nın 65 inçlik Ultra HD Android TV'si 23.999 TL, 55 inçlik Smart TV modeli ise 13.999 TL'ye satışa sunulacak. Onvo markasının 50 inçlik Ultra HD Android Smart LED TV'si ise 10.999 TL'ye alıcı bulacak. Ayrıca, uydu alıcılı Smart LED TV arayanlar için Toshiba'nın 32 inçlik modeli 6.499 TL'ye, Onvo'nun 32 inçlik HD uydu alıcılı LED TV'si ise 4.199 TL'ye satılacak.

Ev elektroniği ihtiyaçlarına yönelik, SEG markasının No-Frost Buzdolabı 15.999 TL, 7 Kg Çamaşır Makinesi ise 8.999 TL'ye alıcılarını bekliyor olacak.

Evde pratik kullanım sağlayan ürünler arasında Singer Overlok Makinesi 5.999 TL, Schafer Tosthaus Tost Makinesi 1.199 TL ve Homend Functionall Multi Blender Seti 1.399 TL gibi seçenekler yer alıyor.

Ev düzeni ve mutfak ihtiyaçları için ise çeşitli saklama kapları, bıçak setleri ve mutfak gereçleri uygun fiyatlarla sunulacak. Özellikle 3 bölmeli saklama kabı 22,50 TL, metaltex tabaklık rafı ve tava rafı 99,90 TL gibi fiyatlarla dikkat çekiyor.

Cam eşya koleksiyonuna yeni bir soluk getiren ürünler de indirimde yer alıyor. Borosilikat Desenli Kupa 3'lü 69,90 TL, Lav Tokyo Saklama Kabı çeşitleri 34,90 TL ile 79,90 TL arasında değişen fiyatlarla müşterilere sunulacak.

Mobilya ve dekorasyon ürünlerine de özel indirimler uygulanacak. 3'lü Kanepe 6.390 TL ve Rio Konsol 1.790 TL gibi ürünlerle evlerinize şıklık katacaksınız.

A101, 15 Şubat 2024 tarihinde başlayacak olan bu özel indirim kampanyasıyla müşterilerini bekliyor olacak. Fırsatları kaçırmamak için mağazaları ziyaret etmeyi unutmayın!

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