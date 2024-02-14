İstanbul, 2023’te 17.3 milyon yabancı ziyaretçi sayısıyla rekor kırdı

YATIRIMLARIN HIZI ARTACAK

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, küresel düzeydeki zorlu şartlara rağmen geçen yıl Türkiye'ye yönelik uluslararası doğrudan yatırımların 10 milyar doların üzerinde gerçekleşmesini değerli bulduklarını belirtti. 2024'ün ekonomi adına olumlu sinyallerle başladığını belirten Dağlıoğlu, "Yaptığımız görüşmelerde artan yatırımcı ilgisini gözlemliyoruz. 2024'te yatırımların artacağına dair pozitif işaretler alıyoruz, önümüzdeki aylarda yatırımların hızı artacak" şeklinde konuştu.



DEĞERLİ KONUTTA BEYAN ZAMANI

Değerli konut vergisinde beyanname süresi 20 Şubat'ta doluyor. Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel, "2023 yılındaki değerlerle sahip olduğu konutun değeri 9 milyon 967 bin lirayı geçenlerin 20 Şubat'a kadar beyanname vermesi gerekiyor. Elbirliği mülkiyette (miras gibi) malikler müşterek veya ferdi beyanname de verebilirler" dedi. Yüksel, ülke sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanların muafiyet kapsamında olduğunu ve beyanname vermeyeceğini dile getirdi.



BORSADA ZİRVEDEN DÖNDÜ

Borsa İstanbul, rekor seviyelerini dün yeniledi. BIST 100 endeksi dün gün içerisinde 9.217,45 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks günü ise yüzde 1.97 düşüşle 8.994 puandan tamamladı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.450 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



YATIRIMCILARA UYARI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal okuryazarlık düzeyi düşük yatırımcıların sermaye piyasalarında temkinli olmasını isteyerek, "Finansal Okuryazarlık Portalı, Sermaye Piyasaları ve Finans Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Finans Akademisi ile ev hanımlarına yönelik eğitim gibi projeleri hayata geçiriyoruz" dedi. Finansal okuryazarlığın artırılması yoluyla hane halkı ve firmaların tasarruf yapma farkındalığının artırılacağını ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:



"Son yıllarda özellikle finansal okuryazarlık düzeyi düşük bireysel yatırımcıların foreks, kripto varlıklar ve borsa alanlarında yüksek kâr beklentisiyle hareket ettiği ve yüksek risk aldığı gözleniyor. Tüyo ve duyum adı altında yanıltıcı ve yanlış yönlendirmelere karşı savunmasız kalan söz konusu yatırımcıların zarara uğradığı görülüyor. Düşük finansal okuryazarlık seviyesindeki bireylerin risk yönetimi yapmakta zorlandıkları biliniyor."



14 AYIN EN DÜŞÜK CARİ AÇIĞI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, 2023'ün Aralık ayında cari işlemler hesabı 2 milyar 91 milyon dolarla, 3.25 milyar dolar olan beklentinin altında açık verdi. Yıllık cari açık 45 milyar 150 milyon dolarla Ekim 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Yıllık cari açık Mayıs 2023'te 60.1 milyar dolara kadar çıkmıştı.



O tarihten sonraki 7 ayda yıllık cari açıktaki düşüş 14 milyar 935 milyon dolara ulaştı. Cari açıkta Mayıs'tan yıl sonuna kadar olan dönemde yaşanan düşüşte net enerji ithalatının 19.3 milyar dolar azalarak 52.7 milyar dolara gerilemesi ve net altın ithalatının 3.7 milyar dolar azalarak 25.7 milyar dolara inmesi etkili oldu. Yıllık cari açıkta Aralık'ta yaşanan düşüş ise 3.9 milyar dolar oldu.

OTEL ZİNCİRLERİNİN GÖZÜ TÜRKİYE'DE

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) araştırmasına göre, son 5 yılda Türkiye'de faaliyet gösteren zincir ve grup otel sayısı, 2020-2021 yıllarındaki iki yıllık salgın molasına rağmen artışını sürdürerek 67'ye ulaştı. Türkiye, yerli ve yabancı otel zincir ve gruplarının en fazla ilgi gösterdiği ülkelerin başında geldi. Zincir ve grup otellerin 46'sı yerli ve 21'i yabancı yatırımlardan oluştu. TÜROB Başkanı Müberra Eresin, "Her şeye rağmen sektör cazibesini korudu ve korumaya devam ediyor. Yatırımlardaki artışın yanı sıra yerli ve yabancı otel zincirlerinin bünyelerindeki otel sayılarını artırması da bu durumun göstergesi" dedi.



ROBOT PATRON KAZANDIRDI

Dünyanın ilk yapay zekaya sahip robot CEO'sunun Twitter ve Meta'yı hem Elon Musk hem de Mark Zuckerberg'den çok daha verimli bir şekilde yönetebileceği iddia edilirken; Kolombiyalı firma Dictador, CEO olarak Mika adlı yapay zeka robotunu transfer etti. Şirketin 6 ay içinde zarardan kâra geçtiği, hatta ciddi kâr oranlarını yakaladığı ortaya çıktı. Şirketin İK birimi yetkilileri, "Zam istemeyen ya da tatil yapmayan bir çalışanın katkısı beklenenden çok daha iyi oldu. Mika, şirkette birçok yeniliğe imza attı" ifadesini kullandı.