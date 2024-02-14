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İstanbul, 2023'te 17.3 milyon yabancı ziyaretçi sayısıyla rekor kırdı

Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinin başında gelen İstanbul, 2023 yılında 17 milyon 370 bin 30 yabancı ziyaretçi ağırlayarak tüm yılların rekorunu kırdı. İşte sizler için derlediğimiz 14 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Şubat 2024 Güncelleme 14 Şubat 2024, 07:01
İstanbul, 2023’te 17.3 milyon yabancı ziyaretçi sayısıyla rekor kırdı

Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinin başında gelen İstanbul, 2023 yılında 17 milyon 370 bin 30 yabancı ziyaretçi ağırlayarak tüm yılların rekorunu kırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet adresinde yayımladığı verilere göre, İstanbul'a gelen yabancı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8.44 artış gösterdi.

RUSLAR İLK SIRADA
İstanbul'a en çok yabancı ziyaretçi gönderen ülkeler de açıklandı. 1 milyon 990 bin 226 kişi ile Rusya Federasyonu ilk sıraya yerleşti. Almanya 1 milyon 286 bin 504 kişi ile ikinci, İran 1 milyon 53 bin 638 kişi ile üçüncü, ABD ise 853 bin 766 kişi ile dördüncü sırada yer aldı. ABD'yi sırasıyla 701 bin 361 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık), 604 bin 509 kişi ile Suudi Arabistan ve 589 bin 149 kişi ile Fransa izledi.



İLK TERCİH İSTANBUL HAVALİMANI
İstanbul'a 2023 yılında giriş yapan yabancı ziyaretçilerin ilk tercihi İstanbul Havalimanı oldu. Havayolu ile giriş yapan yabancıların yüzde 71.78'i geçen yıl İstanbul Havalimanı'nı kullandı. 12 milyon 177 bin 784 yabancı ağırlayan İstanbul Havalimanı, en çok yabancı ziyaretçinin giriş yaptığı ilk sınır kapısı oldu.

FİYAT OYUNUNA CEZA YAĞDI
Ticaret ,Bakanlığı, ikinci el otomobil satışlarında fırsatçılara geçit vermiyor. 1 Temmuz 2024'e kadar geçerli olan 6 ay 6 bin kilometre ve ikinci el araçların sıfırından pahalıya satılamayacağı düzenlemeleri ile fiyatlar üzerindeki köpüğü alan Bakanlık, ilan sitelerindeki otomobil ilanlarını da radarına aldı. Son olarak iki firmaya 347 biner lira ceza kesti. İlanlardaki "İlave fiyat eklenecek", "Ekstra donanım fiyata eklenecek" gibi ifadeler ceza nedeni oldu.

YATIRIMLARIN HIZI ARTACAK
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, küresel düzeydeki zorlu şartlara rağmen geçen yıl Türkiye'ye yönelik uluslararası doğrudan yatırımların 10 milyar doların üzerinde gerçekleşmesini değerli bulduklarını belirtti. 2024'ün ekonomi adına olumlu sinyallerle başladığını belirten Dağlıoğlu, "Yaptığımız görüşmelerde artan yatırımcı ilgisini gözlemliyoruz. 2024'te yatırımların artacağına dair pozitif işaretler alıyoruz, önümüzdeki aylarda yatırımların hızı artacak" şeklinde konuştu.

DEĞERLİ KONUTTA BEYAN ZAMANI
Değerli konut vergisinde beyanname süresi 20 Şubat'ta doluyor. Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel, "2023 yılındaki değerlerle sahip olduğu konutun değeri 9 milyon 967 bin lirayı geçenlerin 20 Şubat'a kadar beyanname vermesi gerekiyor. Elbirliği mülkiyette (miras gibi) malikler müşterek veya ferdi beyanname de verebilirler" dedi. Yüksel, ülke sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanların muafiyet kapsamında olduğunu ve beyanname vermeyeceğini dile getirdi.

BORSADA ZİRVEDEN DÖNDÜ
Borsa İstanbul, rekor seviyelerini dün yeniledi. BIST 100 endeksi dün gün içerisinde 9.217,45 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks günü ise yüzde 1.97 düşüşle 8.994 puandan tamamladı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.450 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

YATIRIMCILARA UYARI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal okuryazarlık düzeyi düşük yatırımcıların sermaye piyasalarında temkinli olmasını isteyerek, "Finansal Okuryazarlık Portalı, Sermaye Piyasaları ve Finans Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Finans Akademisi ile ev hanımlarına yönelik eğitim gibi projeleri hayata geçiriyoruz" dedi. Finansal okuryazarlığın artırılması yoluyla hane halkı ve firmaların tasarruf yapma farkındalığının artırılacağını ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Son yıllarda özellikle finansal okuryazarlık düzeyi düşük bireysel yatırımcıların foreks, kripto varlıklar ve borsa alanlarında yüksek kâr beklentisiyle hareket ettiği ve yüksek risk aldığı gözleniyor. Tüyo ve duyum adı altında yanıltıcı ve yanlış yönlendirmelere karşı savunmasız kalan söz konusu yatırımcıların zarara uğradığı görülüyor. Düşük finansal okuryazarlık seviyesindeki bireylerin risk yönetimi yapmakta zorlandıkları biliniyor."

14 AYIN EN DÜŞÜK CARİ AÇIĞI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, 2023'ün Aralık ayında cari işlemler hesabı 2 milyar 91 milyon dolarla, 3.25 milyar dolar olan beklentinin altında açık verdi. Yıllık cari açık 45 milyar 150 milyon dolarla Ekim 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Yıllık cari açık Mayıs 2023'te 60.1 milyar dolara kadar çıkmıştı.

O tarihten sonraki 7 ayda yıllık cari açıktaki düşüş 14 milyar 935 milyon dolara ulaştı. Cari açıkta Mayıs'tan yıl sonuna kadar olan dönemde yaşanan düşüşte net enerji ithalatının 19.3 milyar dolar azalarak 52.7 milyar dolara gerilemesi ve net altın ithalatının 3.7 milyar dolar azalarak 25.7 milyar dolara inmesi etkili oldu. Yıllık cari açıkta Aralık'ta yaşanan düşüş ise 3.9 milyar dolar oldu.

OTEL ZİNCİRLERİNİN GÖZÜ TÜRKİYE'DE
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) araştırmasına göre, son 5 yılda Türkiye'de faaliyet gösteren zincir ve grup otel sayısı, 2020-2021 yıllarındaki iki yıllık salgın molasına rağmen artışını sürdürerek 67'ye ulaştı. Türkiye, yerli ve yabancı otel zincir ve gruplarının en fazla ilgi gösterdiği ülkelerin başında geldi. Zincir ve grup otellerin 46'sı yerli ve 21'i yabancı yatırımlardan oluştu. TÜROB Başkanı Müberra Eresin, "Her şeye rağmen sektör cazibesini korudu ve korumaya devam ediyor. Yatırımlardaki artışın yanı sıra yerli ve yabancı otel zincirlerinin bünyelerindeki otel sayılarını artırması da bu durumun göstergesi" dedi.

ROBOT PATRON KAZANDIRDI
Dünyanın ilk yapay zekaya sahip robot CEO'sunun Twitter ve Meta'yı hem Elon Musk hem de Mark Zuckerberg'den çok daha verimli bir şekilde yönetebileceği iddia edilirken; Kolombiyalı firma Dictador, CEO olarak Mika adlı yapay zeka robotunu transfer etti. Şirketin 6 ay içinde zarardan kâra geçtiği, hatta ciddi kâr oranlarını yakaladığı ortaya çıktı. Şirketin İK birimi yetkilileri, "Zam istemeyen ya da tatil yapmayan bir çalışanın katkısı beklenenden çok daha iyi oldu. Mika, şirkette birçok yeniliğe imza attı" ifadesini kullandı.

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