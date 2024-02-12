SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

12,13,14,15,16 Şubat 2024 A101 aktüel ürünler kataloğu... Deterjan ve kahvaltılık ürünlerde A101 indirimi!

A101 mağazaları, alışveriş severlerin yüzünü güldürecek bir kampanyayla karşımıza çıkıyor. Şubat ayının bu özel döneminde, indirimli ürünlerin yer aldığı bir katalogla tüketicilerin karşısına çıkan A101, 16 Şubat tarihine kadar geçerli olacak muhteşem fırsatlar sunuyor. Bu kapsamlı indirimler, ev ihtiyaçlarından elektronik ürünlere, gıda maddelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede sunuluyor. A101'in bu özel indirim katalogu, bütçe dostu alışverişin kapılarını aralıyor ve alışveriş tutkunlarına kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 09:34 Güncelleme 12 Şubat 2024, 09:34
12,13,14,15,16 Şubat 2024 A101 aktüel ürünler kataloğu... Deterjan ve kahvaltılık ürünlerde A101 indirimi!

Her kesimden tüketiciyi düşünerek hazırlanan bu indirimli ürün katalogu, A101 mağazalarında alışveriş yapmanın keyfini ve avantajını bir kez daha gözler önüne seriyor. A101, 12-16 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünlerle müşterilerini şaşırtmaya hazırlanıyor! Bu dönemde özellikle deterjan ve kahvaltılık ürünlerde yapılan büyük indirimlerle müşterilere avantajlı alışveriş imkanı sunulacak. İşte dikkat çeken bazı ürünler...

10-16 ŞUBAT 2024 A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

🦷 Colgate Diş Macunu 2x75 ml - 39,90 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)
🦷 Colgate Diş Fırçası 1+1 - 39,90 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)
🌰 Fiskobirlik Fiskorella Kakaolu Fındık Kreması 650 gr - 49,90 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli)


🍵 Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 Kg - 139,50 TL
🧀 Bozbeyi Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Klasik İnek Peyniri 600 gr - 115 TL
🥜 Gold Yer Fıstığı Ezmesi 340 gr - 54,50 TL
🐔 Piliç Nugget 300 gr - 29,75 TL
🍫 Ülker Biskrem Çikolata Dolgulu Bisküvi 100 gr - 9 TL
🥛 Danone Süt Çeşitleri 180 ml - 7,90 TL
🥛 Sütaş Süt Çeşitleri 200 ml - 7 TL


🧀 La Vache qui rit Krem Peynir 400 gr - 69 TL
🧀 Pınar Krem Peynir 400 gr - 58 TL
🍽️ Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li - 279 TL
🍽️ Fairy Losyon Sıvı Bulaşık Deterjanı 750 ml - 49,90 TL
🪒 Derby Samurai 3 Bıçaklı Tıraş Bıçağı 10'lu - 95,90 TL
🪒 Derby Lady Çift Bıçak Tıraş Bıçağı 5'li - 37,90 TL


🧴 Asperox Sarı Güç Genel Amaçlı Temizleyici 1 Litre - 55 TL
🧴 Asperox Mavi Güç Ultra Kireç ve Pas Sökücü 1 Litre - 55 TL
🧼 Tursil Toz Deterjan 7,5 Kg - 219 TL
🩸 Kotex Natural Hijyenik Ped Çeşitleri - 45 TL

19-20-21-22-23 Şubatta sürpriz ek ödeme geliyor! 16.2 milyon emekliyi havalara uçuracak haber19-20-21-22-23 Şubatta sürpriz ek ödeme geliyor! 16.2 milyon emekliyi havalara uçuracak haber
19-20-21-22-23 Şubat'ta sürpriz ek ödeme geliyor! 16.2 milyon emekliyi havalara uçuracak haber
EYTden sonra staj ve çıraklık primleri listeye alındı! 2 istisna ile 6 yıl kazanılacak! 720 gün borçlanma ile...EYTden sonra staj ve çıraklık primleri listeye alındı! 2 istisna ile 6 yıl kazanılacak! 720 gün borçlanma ile...
EYT'den sonra staj ve çıraklık primleri listeye alındı! 2 istisna ile 6 yıl kazanılacak! 720 gün borçlanma ile...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP PM’de dananın kuyruğu kopuyor! Özgür Özel’den İmamoğlu’na Kadıköy ve Çankaya’da kesik... İki ilçede DEM’den icazet
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine bugün toplanıyor! Masada hangi konular var?
Türk Telekom
Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında yeni detaylar! 4 leş 3 aylık kanlı plan! Fotoğraflar ele verdi
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail’den ’Ramazan ayını kana bulama’ planı! Refah’a saldırdılar: Yüzlerce ölü ve yaralı var
İletişim Başkanlığı duyurdu! Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’a gidiyor
Bağ-Kur’luların gözü kulağı bu reformda! 7200 gün kimleri kapsayacak? Primi tamamlayan hemen emekli olacak mı?
Danıştay’dan skandal karar| FETÖ’cüleri akladılar HSK’nın itirazını yok saydılar! Hem göreve iade hem de tazminat...
ÇALIŞANA YÜKSEK TAZMİNAT FORMÜLÜ | Tablo tablo maaşa göre kim, ne kadar alacak? 2024 Kıdem ve ihbar ödemesi nasıl hesaplanır?
Fenerbahçe-Alanyaspor maçında verilen penaltı kararı doğru mu? Spor yorumcuları 2-2’lik beraberliği değerlendirdi
Borsa İstanbul dünyanın zirvesinde! Rekor üstüne rekor kırdı: Son 1 ayda yüzde 16.9, yıl başından bu yana ise yüzde 21 getiri!
Mansur’un şehir eşkıyaları! İYİ Partili ilçe başkanını tekme tokat dövüp CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’tan özür dilettiler
Takvim.com.tr 1999 yılındaki o belgeye ulaşmıştı | PKK, FETÖ şimdi de Adnan Oktar... Fincancı’nın yeni skandalı: Sahte işkence raporuyla suç örgütüne koruma kalkanı
AK Parti’nin Küçükçekmece’deki seçim çalışmasına silahlı saldırı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 17 şüpheli gözaltında
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı duygulandıran Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu yaşanan zulme bir kez daha dikkat çekti: Sürekli bombalanan hapishane...
SON DAKİKA