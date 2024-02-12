12,13,14,15,16 Şubat 2024 A101 aktüel ürünler kataloğu... Deterjan ve kahvaltılık ürünlerde A101 indirimi!

Her kesimden tüketiciyi düşünerek hazırlanan bu indirimli ürün katalogu, A101 mağazalarında alışveriş yapmanın keyfini ve avantajını bir kez daha gözler önüne seriyor. A101, 12-16 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünlerle müşterilerini şaşırtmaya hazırlanıyor! Bu dönemde özellikle deterjan ve kahvaltılık ürünlerde yapılan büyük indirimlerle müşterilere avantajlı alışveriş imkanı sunulacak. İşte dikkat çeken bazı ürünler...
10-16 ŞUBAT 2024 A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
🦷 Colgate Diş Macunu 2x75 ml - 39,90 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)
🦷 Colgate Diş Fırçası 1+1 - 39,90 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)
🌰 Fiskobirlik Fiskorella Kakaolu Fındık Kreması 650 gr - 49,90 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli)
🍵 Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 Kg - 139,50 TL
🧀 Bozbeyi Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Klasik İnek Peyniri 600 gr - 115 TL
🥜 Gold Yer Fıstığı Ezmesi 340 gr - 54,50 TL
🐔 Piliç Nugget 300 gr - 29,75 TL
🍫 Ülker Biskrem Çikolata Dolgulu Bisküvi 100 gr - 9 TL
🥛 Danone Süt Çeşitleri 180 ml - 7,90 TL
🥛 Sütaş Süt Çeşitleri 200 ml - 7 TL