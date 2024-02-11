19-20-21-22-23 Şubat’ta sürpriz ek ödeme geliyor! 16.2 milyon emekliyi havalara uçuracak haber

Yeni yılın ilk ayında emekliler için adeta bir süper zam müjdesi geldi. En düşük emekli maaşı 10.000 TL'ye yükselirken, tüm emeklilere ise maaşlarında yüzde 49,25 oranında bir zam yapıldı. Bu zam, emeklilerin maddi durumuna önemli bir katkı sağlayacak.

Emekliler Zamlı Maaşlarını Bu Ay Eksiksiz Alacak Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, geçtiğimiz ay alınan ilave zam kararıyla birlikte maaşlarında yüzde 49,25 oranında artış yaşadı. Ancak, geçen ay bu zam kararı maaşlara yansıtılamamıştı. Şubat ayında ise bu zam farkı eksiksiz olarak ödenecek.