19-20-21-22-23 Şubat’ta sürpriz ek ödeme geliyor! 16.2 milyon emekliyi havalara uçuracak haber

Yeni yılın ilk ayında emekliler için adeta bir süper zam müjdesi geldi. En düşük emekli maaşı 10.000 TL'ye yükselirken, tüm emeklilere ise maaşlarında yüzde 49,25 oranında bir zam yapıldı. Bu zam, emeklilerin maddi durumuna önemli bir katkı sağlayacak.
Emekliler Zamlı Maaşlarını Bu Ay Eksiksiz Alacak
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, geçtiğimiz ay alınan ilave zam kararıyla birlikte maaşlarında yüzde 49,25 oranında artış yaşadı. Ancak, geçen ay bu zam kararı maaşlara yansıtılamamıştı. Şubat ayında ise bu zam farkı eksiksiz olarak ödenecek.
SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), Şubat 2024 emekli maaşı ödeme takvimini açıkladı ve emeklilerin hangi tarihlerde maaşlarını alacaklarını belirtti. Bu takvime göre:
SSK Emeklisi Şubat Ayı Maaş Ödeme Takvimi:
Tahsis numarasının son hanesi 9 olanlar 17 Şubat'ta,
Son hanesi 7 olanlar 18 Şubat'ta,
Son hanesi 5 olanlar 19 Şubat'ta,
Son hanesi 3 olanlar 20 Şubat'ta,
Son hanesi 1 olanlar 21 Şubat'ta,
Son hanesi 8 olanlar 22 Şubat'ta,
Son hanesi 6 olanlar 23 Şubat'ta,
Son hanesi 4 olanlar 24 Şubat'ta,
Son hanesi 2 olanlar 25 Şubat'ta,
Son hanesi 0 olanlar 26 Şubat'ta maaşlarını alacak.