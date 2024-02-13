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13-14-15 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi 2024! Zamlı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama

Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan zamla birlikte Şubat ayında hesaplara yatırılacak. Peki, zamlı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 09:34 Güncelleme 13 Şubat 2024, 09:34
13-14-15 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi 2024! Zamlı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama

Evde bakım maaşı alan vatandaşların merakla beklediği Şubat ayı ödemeleriyle ilgili detaylar netlik kazandı. Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine sunulan evde bakım maaşları, yapılan zamla birlikte 7 bin 608 liraya yükseldi. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden ödemelerin ne zaman yapılacağını sorgulamaya devam ediyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları genellikle her ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre; Şubat ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 15 Şubat itibarıyla hesaplara yatırılması bekleniyor.



2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte, evde bakım maaşı ücretlerine de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Buna göre; Evde bakım desteği yapılan zamla beraber 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 liraya yükseldi.

ZAMLI MAAŞLAR BU AY YATACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, zamlı evde bakım maaşlarının yatırılacağı tarihi duyurmuştu.

Bakan Göktaş'ın açıklamasında, "Şubat ayından itibaren söz konusu aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız." ifadelerine yer verildi.

Buna göre; Zamlı evde bakım maaşları şubat maaşlarıyla birlikte hak sahiplerine ödenecek.



EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

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