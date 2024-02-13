13-14-15 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi 2024! Zamlı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama

Evde bakım maaşı alan vatandaşların merakla beklediği Şubat ayı ödemeleriyle ilgili detaylar netlik kazandı. Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine sunulan evde bakım maaşları, yapılan zamla birlikte 7 bin 608 liraya yükseldi. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden ödemelerin ne zaman yapılacağını sorgulamaya devam ediyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? Evde bakım maaşları genellikle her ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.



Buna göre; Şubat ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 15 Şubat itibarıyla hesaplara yatırılması bekleniyor.