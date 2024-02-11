SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

EYT sonrası 7 maddeli erken emeklilik çıktı! 10 ila 15 yıl sigortası olanın adı listeye yazılacak

Türkiye'de milyonlarca çalışanın en büyük hayali emekli olup düzenli bir gelire kavuşmak. Ancak, birçok kişi emeklilik tarihini öne çekmek için yollar ararken, yasalarımız çeşitli avantajlar sunuyor. İşte EYT sonrası emekli olmanın formülü...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 17:53 Güncelleme 11 Şubat 2024, 17:53
EYT sonrası 7 maddeli erken emeklilik çıktı! 10 ila 15 yıl sigortası olanın adı listeye yazılacak

Emeklilik, birçoğumuzun hayatındaki önemli dönemeçlerden biri. Ancak, beklenen emeklilik yaşı gelene kadar birçok kişi erken emeklilik hayalleri kuruyor. İşte sizi erken emekli edebilecek 7 formül...

📌KISMİ EMEKLİLİK İMKANI: 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar, daha fazla çalışmadan kısmi emeklilik hakkına sahiptir. Bu durum, 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olanlar için geçerlidir.

📌ÇOCUKLAR ÜZERİNDEN PRİM: Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanma imkanına sahip. 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazanılabilir. Bu sayede anne, çocukları varsa 6 yıl erken emekli olabilir.

📌ASKERLİK SÜRESİ: Erkekler için askerlik süreleri, hem yaşın geri çekilmesine hem de prim kazanma şansına olanak tanır. Askerlik süresi borçlanıldığında, sigorta giriş tarihi geriye çekilir ve en az 1 yıl önce emeklilik mümkün hale gelir.

📌MALULEN EMEKLİLİK: Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilir. En az 1800 gün prim yeterlidir.

📌VERGİ İNDİRİMİ İLE ERKEN EMEKLİLİK: Engelli çalışanlar, yüzde 40 engellilik oranında vergi indirimi aldıklarında, yaş şartına bakılmadan belirli bir süre içinde emeklilik hakları doğar.

📌YIPRANMA PAYI: Ağır işlerde çalışanlar, meslekleri nedeniyle sigortalılık sürelerine gün eklenerek emeklilik şartlarını daha erken sağlayabilirler.

📌ANNE İÇİN PRİM AVANTAJI: Muhtaç derecede engelli çocuğu olan anneler, primlerinin dörtte birinin toplam primlere eklenmesiyle emeklilik sürelerini kısaltabilirler.

800.000 TL taşıt kredisi paketi çıktı! Otomobil alacaklara 36 aydan 48 aya kadar vadeli taksit ödeme tablosu! Halkbank, Vakıfbank...800.000 TL taşıt kredisi paketi çıktı! Otomobil alacaklara 36 aydan 48 aya kadar vadeli taksit ödeme tablosu! Halkbank, Vakıfbank...
800.000 TL taşıt kredisi paketi çıktı! Otomobil alacaklara 36 aydan 48 aya kadar vadeli taksit ödeme tablosu! Halkbank, Vakıfbank...
SSK-Bağ-Kurlu emekliye ballı kaymaklı ödeme geldi! İmzayı atan 8.500 TL alacak!SSK-Bağ-Kurlu emekliye ballı kaymaklı ödeme geldi! İmzayı atan 8.500 TL alacak!
SSK-Bağ-Kur'lu emekliye ballı kaymaklı ödeme geldi! İmzayı atan 8.500 TL alacak!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti’nin acı günü! İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı son yolculuğuna uğurlandı: Haberi aldığımızda vurulmuşa döndük
AK Parti’nin Küçükçekmece’deki seçim çalışmasına silahlı saldırı! Bakan Yılmaz Tunç açıkladı: 12 şüpheli yakalandı
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Tekirdağ mitinginde önemli açıklamalar! CHP’ye ’DEM’li tepki... Terör baronlarından medet umuyorlar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Seçmen İletişim Merkezi açılış töreninde flaş açıklamalar
CHP’deki Çankaya krizi boyut kazanıyor! Özgür Özel ’kırmızı çizgi’yi aştı... Keyfi ön seçim tabanı isyan ettirdi
Türkiye’ye F-16 satışıyla ilgili flaş gelişme! ABD Kongresindeki inceleme süresi doldu engel kalmadı: Süreç başlıyor
Mersin’de Kılıçdaroğlu’nu hançerleyen hain denilen CHP’li Ali Mahir Başarır’ın ’TAKVİM’ hazımsızlığı! Gerçekleri yazdık ayarı kaçtı
Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ilk kez yüzde 10’u geçti! Başkan Erdoğan 3 çocuk demişti Atatürk’ün en az 6 çocuk dediği ortaya çıktı
Başkan Erdoğan imzaladı Aile ve Gençlik Fonu’na ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı!
Fenerbahçe hedefe kilitlendi! İsmail Kartal 11’ini belirledi
Pentagon’da bir gün! SİHA’lara övgü... F-16’daki son durum ve F-35’ler | Başkan Erdoğan’ın kararlı tutumu ve Türkiye - ABD - NATO üçgeni
AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay’ın programını uzun silahlarla hedef aldılar! Saldırı anı ortaya çıktı | Başkan Erdoğan’dan çok sert tepki
Takvim.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Abdülkerim Bardakcı Sparta Prag maçında forma giyecek mi?
Emekli ve işçiye ek artış geliyor: Çalışma Bakanlığı’nda kritik toplantı! Ek iyileştirme gündeme alındı
AK Parti programına silahlı saldırı sonrası CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan tepki çeken paylaşım | Aziz Yeniay tepki: Kimden aldın bilgiyi?
SON DAKİKA