EYT sonrası 7 maddeli erken emeklilik çıktı! 10 ila 15 yıl sigortası olanın adı listeye yazılacak

Emeklilik, birçoğumuzun hayatındaki önemli dönemeçlerden biri. Ancak, beklenen emeklilik yaşı gelene kadar birçok kişi erken emeklilik hayalleri kuruyor. İşte sizi erken emekli edebilecek 7 formül...

📌KISMİ EMEKLİLİK İMKANI: 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar, daha fazla çalışmadan kısmi emeklilik hakkına sahiptir. Bu durum, 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olanlar için geçerlidir.