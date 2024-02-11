EYT sonrası 7 maddeli erken emeklilik çıktı! 10 ila 15 yıl sigortası olanın adı listeye yazılacak

Emeklilik, birçoğumuzun hayatındaki önemli dönemeçlerden biri. Ancak, beklenen emeklilik yaşı gelene kadar birçok kişi erken emeklilik hayalleri kuruyor. İşte sizi erken emekli edebilecek 7 formül...
Emeklilik, birçoğumuzun hayatındaki önemli dönemeçlerden biri. Ancak, beklenen emeklilik yaşı gelene kadar birçok kişi erken emeklilik hayalleri kuruyor. İşte sizi erken emekli edebilecek 7 formül...
📌KISMİ EMEKLİLİK İMKANI: 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar, daha fazla çalışmadan kısmi emeklilik hakkına sahiptir. Bu durum, 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olanlar için geçerlidir.
📌ÇOCUKLAR ÜZERİNDEN PRİM: Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanma imkanına sahip. 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazanılabilir. Bu sayede anne, çocukları varsa 6 yıl erken emekli olabilir.
📌ASKERLİK SÜRESİ: Erkekler için askerlik süreleri, hem yaşın geri çekilmesine hem de prim kazanma şansına olanak tanır. Askerlik süresi borçlanıldığında, sigorta giriş tarihi geriye çekilir ve en az 1 yıl önce emeklilik mümkün hale gelir.
📌MALULEN EMEKLİLİK: Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilir. En az 1800 gün prim yeterlidir.
📌VERGİ İNDİRİMİ İLE ERKEN EMEKLİLİK: Engelli çalışanlar, yüzde 40 engellilik oranında vergi indirimi aldıklarında, yaş şartına bakılmadan belirli bir süre içinde emeklilik hakları doğar.
📌YIPRANMA PAYI: Ağır işlerde çalışanlar, meslekleri nedeniyle sigortalılık sürelerine gün eklenerek emeklilik şartlarını daha erken sağlayabilirler.
📌ANNE İÇİN PRİM AVANTAJI: Muhtaç derecede engelli çocuğu olan anneler, primlerinin dörtte birinin toplam primlere eklenmesiyle emeklilik sürelerini kısaltabilirler.