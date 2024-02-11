İmzayı atan 8.500 TL alacak! 12-29 Şubat arası SSK-Bağ-Kur’lu emekliye ballı kaymaklı ödeme geldi

Son zamanlarda SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının yüzde 49,25 oranında artırılmasıyla birlikte, emeklilerin maaş farkları hesaplarına yatarken, bankalar da emekli promosyon rakamlarını güncellemeye gitti. Emekliler, en yüksek promosyon veren bankaları ve miktarlarını araştırarak kendileri için en avantajlı seçeneği değerlendiriyor.