İmzayı atan 8.500 TL alacak! 12-29 Şubat arası SSK-Bağ-Kur’lu emekliye ballı kaymaklı ödeme geldi

Bankaların sunduğu promosyonlar ise şu şekilde:
Garanti BBVA: Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 8.500 TL'ye varan hoş geldin paketi sunuluyor. Ayrıca mobil uygulama üzerinden maaşını taşıyanlara ek 1.500 TL bonus veriliyor.
Akbank: Akbank, emekli maaşını Akbank'tan alanlara 10.000 TL'ye varan promosyon sunuyor.
Denizbank: Denizbank, emekli aylığını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alan emeklilere 5.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.
Fibabanka: Fibabanka, 3 yıl süre ile emekli maaşını banka aracılığıyla alanlara promosyon ödemesi yapıyor.
ING: ING, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara 15.000 TL'ye varan nakit promosyon veriyor.
İş Bankası: İş Bankası, emekli maaşını İş Bankası'ndan alanlara 7.500 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor.
Türkiye Finans: Türkiye Finans, emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ödül fırsatı sunuyor.
Vakıfbank: Vakıfbank, 3 yıl süre ile emekli maaşını bankadan alanlara 3.000 TL ile 5.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.
Yapı Kredi: Yapı Kredi, tüm emeklilere 12.000 TL'ye kadar varan nakit promosyon imkanı sağlıyor.
Ziraat Bankası: Ziraat Bankası, SGK emekli maaş ödemelerini 3 yıl süre ile bankadan alanlara 3.000 TL ile 5.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.
Emekli promosyon kampanyalarından faydalanmak için emeklilerin 3 yıl boyunca maaşlarını ilgili bankadan almayı taahhüt etmeleri gerekiyor. Bu promosyonlar, emeklilere ek gelir fırsatı sunarken, bankalar arasındaki rekabet de emeklilerin lehine artıyor.