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İmzayı atan 8.500 TL alacak! 12-29 Şubat arası SSK-Bağ-Kur'lu emekliye ballı kaymaklı ödeme geldi

Son dönemde emekli maaşlarına yapılan zammın ardından bankalar, müşteri kazanma iştahıyla hareket ederek emekli promosyon kampanyalarını güncelledi. Yenilenen rakamların ardından emeklilere sunulan promosyon miktarları da artış gösterdi. İşte, emeklilere en yüksek promosyon veren bankalar ve verdikleri miktarlar...

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Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 15:03 Güncelleme 11 Şubat 2024, 15:03
İmzayı atan 8.500 TL alacak! 12-29 Şubat arası SSK-Bağ-Kur’lu emekliye ballı kaymaklı ödeme geldi

Son zamanlarda SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının yüzde 49,25 oranında artırılmasıyla birlikte, emeklilerin maaş farkları hesaplarına yatarken, bankalar da emekli promosyon rakamlarını güncellemeye gitti. Emekliler, en yüksek promosyon veren bankaları ve miktarlarını araştırarak kendileri için en avantajlı seçeneği değerlendiriyor.

Bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını güncellediğini duyurdu. SSK ve Bağ-Kur emekli zammının yüzde 49,25 oranına yükseltilmesiyle birlikte memur emeklileri ile eşitlenen promosyon oranları, emeklilere ek gelir fırsatı sunuyor.

En düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye yükseltilmesi ve maaş farklarının hesaplara yatmasıyla birlikte, bankalar da emekli promosyon kampanyalarını yenileyerek emeklilere çeşitli avantajlar sunuyor.

Bankaların belirlediği asgari emekli promosyon tutarları şu şekilde:

Emekli aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000 TL

3.500-7.500 lira arası olanlara (7.500 lira hariç) 3.500 TL

7.500-10.000 lira arası olanlara (10.000 lira hariç) 4.500 TL

10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 TL

Bankaların sunduğu promosyonlar ise şu şekilde:

Garanti BBVA: Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 8.500 TL'ye varan hoş geldin paketi sunuluyor. Ayrıca mobil uygulama üzerinden maaşını taşıyanlara ek 1.500 TL bonus veriliyor.

Akbank: Akbank, emekli maaşını Akbank'tan alanlara 10.000 TL'ye varan promosyon sunuyor.

Denizbank: Denizbank, emekli aylığını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alan emeklilere 5.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.

Fibabanka: Fibabanka, 3 yıl süre ile emekli maaşını banka aracılığıyla alanlara promosyon ödemesi yapıyor.

ING: ING, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara 15.000 TL'ye varan nakit promosyon veriyor.

İş Bankası: İş Bankası, emekli maaşını İş Bankası'ndan alanlara 7.500 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor.

Türkiye Finans: Türkiye Finans, emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ödül fırsatı sunuyor.

Vakıfbank: Vakıfbank, 3 yıl süre ile emekli maaşını bankadan alanlara 3.000 TL ile 5.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.

Yapı Kredi: Yapı Kredi, tüm emeklilere 12.000 TL'ye kadar varan nakit promosyon imkanı sağlıyor.

Ziraat Bankası: Ziraat Bankası, SGK emekli maaş ödemelerini 3 yıl süre ile bankadan alanlara 3.000 TL ile 5.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.

Emekli promosyon kampanyalarından faydalanmak için emeklilerin 3 yıl boyunca maaşlarını ilgili bankadan almayı taahhüt etmeleri gerekiyor. Bu promosyonlar, emeklilere ek gelir fırsatı sunarken, bankalar arasındaki rekabet de emeklilerin lehine artıyor.

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