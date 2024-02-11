Otomobil alacaklara 36 aydan 48 aya kadar vadeli taksit ödeme tablosu! 800.000 TL taşıt kredisi paketi çıktı! Halkbank, Vakıfbank...

Halkbank, gerektiğinde kredi şartlarında değişiklik yapma ve krediyi durdurma hakkını saklı tutar.
Avantajlı Halkbank Bireysel Kredilerinden faydalanmak için gerekli belgeler ile en yakın Halkbank Şubesine başvurabilirsiniz.
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VakıfBank'tan taşıt kredilerinde bir ilk!
VakıfBank ile 2. El araç alım satımınızı güvenle yapın!
2. El Taşıt Kredilerine getirdiğimiz ön rehin teminatı yöntemi ile araç alım satımı, hem alıcı hem satıcı için artık çok daha güvenli ve kolay. VakıfBank Mobil ve gass.vakifbank.com.tr üzerinden yapılacak başvuruyla; satış işleminden önce satıcının araç satış bedelinin garanti altına alındığı ve alıcının da taşıt kredisi kullanabildiği bu yeni sistemde, tescil işleminden sonra satış tutarı satıcının hesabına VakıfBank güvencesiyle aktarılır.
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Aylık eşit taksitli,
3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,
3 ayda bir taksitli,
Son taksit balon ödemeli,
Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz.
Kampanya Koşulları:
2. El Taşıt Kredisinin azami tutarı satın alınacak aracın kasko değeri üzerinden,
- 0 - 400.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %70'ine kadar,
- 400.001 - 800.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %50'sine kadar,
- 800.001 - 1.200.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %30'una kadar,
- 1.200.001 - 2.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %20'sine kadar taşıt kredisi kullandırımı yapılabilecektir.
2. El Taşıt Kredisinin azami vadesi;
- Satın alınacak aracın kasko değeri 400.000 TL ve altında olan taşıtlarda kredi vadesi 48 ayı,
- 400.001-800.000 TL arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 36 ayı,
- 800.001-1.200.000 TL arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 24 ayı,
- 1.200.000 TL üzerinde olan taşıtlarda ise kredinin vadesi 12 ayı geçememektedir.
İşte farklı bankaların taşıt kredisi faiz oranları:
Ziraat Bankası: %4,05
Halkbank: %4,09
Vakıfbank: %4,00
Akbank: %3,69
İş Bankası: %3,85
Yapı Kredi: %3,99
Denizbank: %4,49
QNB Finansbank: %4,69
Bu faiz oranları, taşıt kredisi almak isteyenler için referans olabilir. Ancak kredi almadan önce detaylı bir şekilde bankaların sunduğu koşulları ve faiz oranlarını karşılaştırmak önemlidir.