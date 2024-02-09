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Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu! Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Tüketici kredileri masada

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantıda tüketici kredileri başta olmak üzere kredilerdeki son dönem gelişmelerin finansal istikrara etkileri ve uygulanabilecek tedbirler ele alındı.

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 11:48 Güncelleme 09 Şubat 2024, 12:05
Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu! Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Tüketici kredileri masada

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yapılan açıklamada bu yılın ilk Finansal İstikrar Komitesi toplantısının gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında 9 Şubat 2024 tarihinde toplanmıştır. Toplantıda, tüketici kredileri başta olmak üzere kredilerdeki son dönem gelişmeler ile bu gelişmelerin finansal istikrara etkileri ele alınmış, uygulanabilecek tedbirler tartışılmıştır.

Kredi büyümesi ve kompozisyonunun finansal istikrar ile uyumlu seyretmesi için atılması gereken adımlar detaylı olarak değerlendirilmiştir.

Komite, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmektedir.

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