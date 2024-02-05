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Son dakika: TÜİK açıkladı! İşte ocak ayı enflasyon rakamları | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarih verdi

Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı verilerini açıkladı. Ocak ayı enflasyonu yüzde 6,7 oldu. Verilere ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Şubat’tan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz." dedi. Şimşek temel önceliğin fiyat istikrarını sağlamak olduğuna dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 10:00 Güncelleme 05 Şubat 2024, 10:59
Son dakika: TÜİK açıkladı! İşte ocak ayı enflasyon rakamları | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarih verdi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı.

OCAK AYI ENFLASYONU 6.7 OLDU
Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki değişim ocakta bir önceki aya göre yüzde 6,70, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,86 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,72 olarak gerçekleşti.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verilerine ilişkin açıklama yaptı.

Temel önceliğin fiyat istikrarını sağlamak olduğuna dikkat çeken Şimşek şunları söyledi:

"Ocak ayında aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı yükselerek yüzde 6,7 gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 64,9 oldu. Ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz. Şubat'tan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz. Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir."

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre; tüketici fiyatları ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,86 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 54,72 arttı.

Yılldık enflasyon verileriYılldık enflasyon verileri

Bir önceki yılın aynı ayına göre, en az fiyat artışı gösteren ana harcama grubu yüzde 40,62 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,27 ile lokanta ve oteller oldu. Ocak ayında bir önceki aya göre, giyim ve ayakkabı fiyatları yüzde 1,61 azaldı. Buna karşılık, bir önceki aya göre fiyat artışının en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 17,68 ile sağlık oldu.

ÜRETİCİ ENFLASYONU
Ocak 2024 döneminde yurt içi üretici fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 4,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,20 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 47,35 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 65,03, imalat sektöründe yüzde 53,80, su temininde yüzde 66,35 fiyat artışı olurken; elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 32 fiyat azalışı görüldü.

Ana sanayi gruplarında ise bir önceki yılın aynı ayına göre ara malında yüzde 49,76 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 56,63 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 60,81 artış, enerjide yüzde 4,06 azalış ve sermaye malında yüzde 64,94 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 5,72 fiyat artışı, imalatta yüzde 5,21 fiyat artışı, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 6,32 fiyat azalışı ve su temininde yüzde 1,77 fiyat artışı oldu. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ise ara malında yüzde 4,89 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 5,04 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 5,85 artış, enerjide yüzde 3,04 azalış ve sermaye malında yüzde 6,21 artış olarak gerçekleşti.

MERKEZ BANKASI ENFLASYONU RAPORUNU AÇIKLAYACAK
Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunu 8 Şubat'ta açıklayacak.

TCMB'nin geçen yılın son Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2023 yıl sonu için yüzde 65, 2024 yıl sonu için yüzde 36 olacağı öngörülmüştü.

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