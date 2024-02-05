Son dakika: TÜİK açıkladı! İşte ocak ayı enflasyon rakamları | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarih verdi

OCAK AYI ENFLASYONU 6.7 OLDU Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki değişim ocakta bir önceki aya göre yüzde 6,70, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,86 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,72 olarak gerçekleşti.

"Ocak ayında aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı yükselerek yüzde 6,7 gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 64,9 oldu. Ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz. Şubat'tan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz. Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir."

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre; tüketici fiyatları ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,86 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 54,72 arttı.

Yılldık enflasyon verileri

Bir önceki yılın aynı ayına göre, en az fiyat artışı gösteren ana harcama grubu yüzde 40,62 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,27 ile lokanta ve oteller oldu. Ocak ayında bir önceki aya göre, giyim ve ayakkabı fiyatları yüzde 1,61 azaldı. Buna karşılık, bir önceki aya göre fiyat artışının en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 17,68 ile sağlık oldu.

ÜRETİCİ ENFLASYONU

Ocak 2024 döneminde yurt içi üretici fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 4,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,20 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 47,35 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 65,03, imalat sektöründe yüzde 53,80, su temininde yüzde 66,35 fiyat artışı olurken; elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 32 fiyat azalışı görüldü.