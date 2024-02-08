Kıyıda köşede varsa değmeyin keyfinize! 1 tanesine tam 34.196 TL ödüyorlar! Kuyumcular havada kapıyor!

Fiziki altın temininde yaşanan zorluklar nedeniyle kuyumcu lar, şimdi de gremse altın a yönelmiş durumda. Piyasada büyük bir fiziki gremse altın eksikliği yaşanırken, kuyumcular "yastık altı" bu altını biriktiren bireylere yönelik son tekliflerini duyurdu. Gremse altının fiyatı 34.196 TL'ye ulaşmışken, kuyumcuların bu altına olan yoğun ilgisi dikkat çekiyor.

Gram Altın Tahmini Ne Kadar?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in son açıklamalarına göre, ons altın 2022 dolar seviyesinde ve yatay bir seyir izliyor. Memiş, "2000 doların altına, özellikle 1995 dolara kadar bir gerileme isteği bu hafta içinde mümkün. Eğer test edilirse, bu benim için sürpriz olmaz" diyor. Ayrıca, yukarı yönlü bir harekette 2060 dolarlık direncin önemli olduğunu belirtiyor. Memiş, "1995 - 2060 dolar arasındaki bant aralığını bu hafta takip edebilirsiniz. 2024'te 2000 doların dip nokta olacağını ve 2350 dolar seviyesinin de izleneceğini" ifade ediyor.