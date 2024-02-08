17-29 Şubat arasında emekliye 3’ü 1 arada maaş hesaba yatıyor! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsi dahil...

ING: Maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira. Otomatik fatura talimatına ek olarak 1.000 liraya kadar ek nakit promosyon sağlanıyor.
İş Bankası: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.
Kuveyt Türk: Maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira.
Şekerbank: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.
TEB: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.
Türkiye Finans: Fatura talimatları ve yedek hesap başvurularına göre 5.000, 6.000, 10.000, 12.500 lira. Ayrıca, her yeni getirilen emekli yakını için 250 lira, maksimum 2.500 lira bonus sunuluyor.
Yapı Kredi: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. Yeni emekli müşterilere ek ödül ve fatura ödeme talimatlarına ek bonuslar sağlanıyor.
17 ŞUBAT'TA MAAŞLAR YATACAK
2024 ŞUBAT SSK EMEKLİLERİ MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ
Zamların 17-26'sı arası SSK'lılar, 25'i ile 28'i arası Bağkur'lular maaş gününe yetişmesi planlanıyor.
2024 yılında SSK emeklilerinin Şubat ayı maaş ödeme günleri, tahsis numaralarının son rakamlarına göre belirlenmiştir:
➡Tahsis numarası 9 ile bitenler için: 17 Şubat
➡Tahsis numarası 7 ile bitenler için: 18 Şubat
➡Tahsis numarası 5 ile bitenler için: 19 Şubat
➡Tahsis numarası 3 ile bitenler için: 20 Şubat
➡Tahsis numarası 1 ile bitenler için: 21 Şubat
➡Tahsis numarası 8 ile bitenler için: 22 Şubat
➡Tahsis numarası 6 ile bitenler için: 23 Şubat
➡Tahsis numarası 4 ile bitenler için: 24 Şubat
➡Tahsis numarası 2 ile bitenler için: 25 Şubat
➡Tahsis numarası 0 ile bitenler için: 26 Şubat
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ
2024 yılında Bağ-Kur emeklileri için belirlenen maaş ödeme tarihleri şu şekilde:
➡Tahsis numarası 9, 7 ve 5 ile bitenler için: 25 Şubat
➡Tahsis numarası 3 ve 1 ile bitenler için: 26 Şubat
➡Tahsis numarası 8, 6 ve 4 ile bitenler için: 27 Şubat
➡Tahsis numarası 2 ve 0 ile bitenler için: 28 Şubat