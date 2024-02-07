Ek zam farkı ödemelerinde sıra Bağ-Kur’luda | En düşük aylık 10 bin 180 lira 10 kuruşa yükseldi! Emekliyi neler bekliyor?

Bugün 796,67 lira ek zam farkı verilecek. Bağ-Kur tarım emeklilerinde de Aralık'ta ek ödeme dahil en düşük aylık 5 bin 420 lira 18 kuruştu. Bu tutarda aylık alan emekliye 7 bin 500 lira yatırılıyordu. Bu aylık yüzde 37.57 artışın yansıtılmasıyla 7 bin 456 lira 54 kuruşa çıktı. Bu emeklinin hesabına yine 7 bin 500 lira yatırıldı.

Zam oranının yüzde 49.25'e yükseltilmesiyle ek ödemeyle birlikte yeni kök aylık 8 bin 89 lira 62 kuruş oldu. Bu maaşı alan emekliye artık her ay bin 910 lira 38 kuruş '5510 Ek 19' ödemesiyle birlikte 10 bin lira yatırılacak. Hesabına Ocak'ta 7 bin 500 lira yatırıldığı için bugün 2 bin 500 lira zam farkı verilecek.

ZAMLI MAAŞ DA YATACAK

SSK'lılar 17-26, Bağ-Kur'lular 25-28 Şubat'ta yüzde 49.25 artışa ve 10 bin lira taban aylığa göre hesaplanan yeni aylıklarını cebine koyacak. Nisan ve Haziran'da ikramiye alacak emeklilerin maaşı, Temmuz'da da artırılacak.

YENİ EK ÖDEME E-DEVLET'TE

Emeklilerin yeni ek ödeme tutarları e-Devlet'te 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümünde görülüyor. Ek ödeme oranı yüzde 4 olanlar, bu tutarı 25 ile çarparak yeni kök aylığını hesaplayabiliyor. Bu tutar 26 ile çarpıldığında da ek ödemeyle kök aylığın toplamı görülüyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN