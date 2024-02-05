ENFLASYON ORANI 2024 ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK enflasyon beklentisi açıklandı mı? Merkez Bankası tahmini...

Şubat ayının gelmesiyle birlikte, ekonominin ana gündem başlıklarından biri olan 2024 Ocak enflasyon tahminleri için araştırmalar hızlandı. Aralık'ta aylık yüzde 2.93 yıllık yüzde 64.77 olarak belirlenen enflasyon oranlarının ocak ayında ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki, enfasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...