;
SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

2 Şubat emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 4.000 TL seyyanen zam gelecek mi, doğru mu 2024? Memur emeklileri de alacak mı?

Türkiye'de milyonlarca emekli, uzun süredir bekledikleri ek zam farkının ne zaman hesaplarına yatacağını merakla bekliyor. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından onaylanan emekliye refah payı ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemeleri, ardından Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştı. Şimdi ise emekliye ek zam için son adım atıldı ve Resmi Gazete'de yayınlanma tarihi bekleniyor. Peki, 2 Şubat emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 4.000 TL seyyanen zam gelecek mi, doğru mu 2024? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 06:49 Güncelleme 02 Şubat 2024, 07:09
2 Şubat emekliye ek zam Resmi Gazete’de yayımlandı mı? 4.000 TL seyyanen zam gelecek mi, doğru mu 2024? Memur emeklileri de alacak mı?

Bakan Işıkhan'ın yaptığı açıklamaya göre, emeklilere verilecek zam oranı belirlendi ve bu sayede tüm emeklilerin zam oranı eşitlendi. Şimdi ise emeklilerin gözü, ilk zamlı maaşı alacakları tarihlerde.

EMEKLİYE EK ZAM MECLİS'TEN GEÇTİ!

Emekliye refah payı ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nun geçti ve torba yasa eklendi. Daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştı. Emekliye ek zam için son bir aşama kaldı. Düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

4.000 TL seyyanen zam gelecek mi, doğru mu 2024?

Emeklilere 4.000 TL seyyanen zam verileceği yönünde resmi açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğinde takvim.com.tr'de yer alacak.


EMEKLİLERE EK ZAM NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tüm emeklilere ek zamda müjdeli haberi duyurdu. Bakan Işıkhan açıklamasında şunları söyledi;

"SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz."

Buna göre; Tüm emeklilere yapılacak olan zam oranı yüzde 49,25 oldu.

EK ZAMLI MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yaklaşık 1 hafta içerisinde hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Emekliye ek zamma ilişkin yasal düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak ve gelecek hafta itibariyle emeklilerin ek ödemeleri hesaba geçecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMASI BEKLENİYOR!

Emekliye üçüncü zamma ilişkin yasal düzenleme, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP ile İYİ Parti arasında afiş kavgası| İmamoğlu’nun sözleri İYİ Parti’yi çılgına çevirdi | İYİ Parti İl Başkanı Yücel Coşkun takvim.com.tr’den bombaladı!
CHP’deki yönetim krizinde fondaşlar birbirine girdi! Barış Yarkadaş Şaban Sevinç’e patladı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’i yerden yere vurdu
Emekliye ek zam farkı! Siz sordunuz TAKVİM cevapladı: Ödemeler ne zaman yapılacak? Yeni aylık ve fark hesabı nasıl olacak? Kim, ne kadar alacak?
Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum’un katıldığı etkinlik programına telefonla bağlandı
ABD’li firmadaki rehine krizi 10 saat sürdü! Polis ekipleri İbrahim Y.’yi gözaltına aldı
Başkan Erdoğan’dan Diyanet Akademisi Başkanlığı Mezuniyet Merasiminde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
Bakan Koca acı haberi duyurdu! İzmir’de taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti
CANLI TAKİP | Gazze’de ateşkes kararı! Al Jazeera: İsrail kabul etti
Filozof Ramazan lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin’in katil zanlısı yakalandı!
ABD medyasında Türkiye vurgulu Orta Doğu analizi: Yalnızca Orta Doğu düzeltebilir
Abdülkadir Ömür resmen İngiliz ekibinde: Welcome to Hull City, Abdüş!
DEM’in İzmir adayı Tunç Soyer mi olacak? Ortalığı karıştıran iddia
AK Parti İBB adayı Murat Kurum’dan ’deprem’ simsarı CHP fondaşlarına sert tepki! 6 Şubat’ın yıl dönümüne günler kala kirli provokasyon
Avrupa’da çiftçiler isyanda! Kriz giderek büyüyor! AP binası kuşatıldı! Market rafları boşaldı, sokaklar yangın yeri
Ekremciler panikte! DEM MYK’sından CHP’ye Bizi bırakın siz ne yapacaksınız? resti... İstanbul’da Demirtaş’ın yanına eş başkan bile belli
SON DAKİKA