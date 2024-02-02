2 Şubat emekliye ek zam Resmi Gazete’de yayımlandı mı? 4.000 TL seyyanen zam gelecek mi, doğru mu 2024? Memur emeklileri de alacak mı?

Bakan Işıkhan'ın yaptığı açıklamaya göre, emeklilere verilecek zam oranı belirlendi ve bu sayede tüm emeklilerin zam oranı eşitlendi. Şimdi ise emeklilerin gözü, ilk zamlı maaşı alacakları tarihlerde.
Bakan Işıkhan'ın yaptığı açıklamaya göre, emeklilere verilecek zam oranı belirlendi ve bu sayede tüm emeklilerin zam oranı eşitlendi. Şimdi ise emeklilerin gözü, ilk zamlı maaşı alacakları tarihlerde.
EMEKLİYE EK ZAM MECLİS'TEN GEÇTİ!
Emekliye refah payı ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nun geçti ve torba yasa eklendi. Daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştı. Emekliye ek zam için son bir aşama kaldı. Düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
4.000 TL seyyanen zam gelecek mi, doğru mu 2024?
Emeklilere 4.000 TL seyyanen zam verileceği yönünde resmi açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğinde takvim.com.tr'de yer alacak.
EMEKLİLERE EK ZAM NE KADAR OLDU?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tüm emeklilere ek zamda müjdeli haberi duyurdu. Bakan Işıkhan açıklamasında şunları söyledi;
"SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz."
Buna göre; Tüm emeklilere yapılacak olan zam oranı yüzde 49,25 oldu.
EK ZAMLI MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yaklaşık 1 hafta içerisinde hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Emekliye ek zamma ilişkin yasal düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak ve gelecek hafta itibariyle emeklilerin ek ödemeleri hesaba geçecek.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMASI BEKLENİYOR!
Emekliye üçüncü zamma ilişkin yasal düzenleme, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.