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Mini EYT paketi: Kadınlar 43, Erkekler 45 yaşında emekli olacak! 1999-2008 arası kademeli emeklilik listesi çıktı

Geçtiğimiz günlerde Meclis gündemine taşınan geniş kapsamlı bir kanun teklifi, çalışma hayatı ve ekonomik düzenlemeleri içeriyor. İlk aşamada 86 maddeden oluşan yasadan 42 maddesi kabul edilmiş durumda. Ancak, gündemde hala bekleyen önemli maddeler bulunuyor. İşte bu maddeler arasında öne çıkanlar...

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Giriş Tarihi 04 Şubat 2024, 13:35 Güncelleme 04 Şubat 2024, 13:35
Mini EYT paketi: Kadınlar 43, Erkekler 45 yaşında emekli olacak! 1999-2008 arası kademeli emeklilik listesi çıktı

Geçtiğimiz günlerde Meclis gündemine taşınan geniş kapsamlı bir kanun teklifi, çalışma hayatı ve ekonomik düzenlemeleri içeriyor. İlk aşamada 86 maddeden oluşan yasadan 42 maddesi kabul edilmiş durumda. Ancak, gündemde hala bekleyen önemli maddeler bulunuyor. İşte bu maddeler arasında öne çıkanlar:

1. 3600 Ek Gösterge: TBMM Genel Kurulu'nda çalışma hayatını ilgilendiren düzenlemelerle ilgili çalışmalar devam ediyor. 3600 ek gösterge düzenlemesi, yaklaşık 5.3 milyon kamu çalışanını ilgilendirmekte ve memurların maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynamaktadır. Düzenlemenin yasalaşması durumunda, birinci kademeye gelen tüm memurları kapsayacak.

2. Kademeli Emeklilik: EYT düzenlemesi sonrasında gözler, kademeli emeklilik konusuna çevrildi. Yasalaşması halinde, 1999 ile 2008 yılları arasında çalışmaya başlayanlar prim günü ve yaş şartını karşıladığında kademeli emekli olabilecekler. Kadınlar 43, erkekler ise 45 yaşında emekli olabilecek.

KADEMELİ EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ GELECEK Mİ?

Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz staj ve kademeli emeklilik konularında da şunları söyledi: "Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok, bu gelecekte olmayacak anlamına gelmiyor, ama sosyal güvenlikle ilgili yapılacak çalışmaların daha bütüncül bir çerçevede, daha kapsamlı, bütün dengelerin gözetildiği bir anlayışla gerçekleşmesi." ifadelerine yer vermişti.

3. Taşeron İşçilere Kadro: 2023 yılında duyurulan 90 bin taşeron işçisine kadro düzenlemesinde sona yaklaşılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konuya öncelik vermesi bekleniyor. Bu düzenleme, taşeron işçilerin kadroya geçişini sağlayacak.

4. SSK Bağ-Kur Prim Eşitlemesi: Torba yasada beklenen bir diğer düzenleme ise SSK Bağ-Kur prim eşitlemesi. Bu düzenleme ile küçük esnafın prim ödeme gün sayısı düşürülecek ve Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7 bin 200 güne inecek.

5. Ev Hanımlarına Emeklilik: Torba yasadaki en önemli gündemlerden biri, ev hanımlarına emeklilik konusu. Düzenlemeye göre ev hanımlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatılarak, isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kurulacak ve ev hanımlarına emeklilik hakkı tanınacak.

Bu düzenlemelerin yasalaşması halinde, geniş bir kesimi ilgilendiren önemli değişiklikler yaşanacak.

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