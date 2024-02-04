Mini EYT paketi: Kadınlar 43, Erkekler 45 yaşında emekli olacak! 1999-2008 arası kademeli emeklilik listesi çıktı

KADEMELİ EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ GELECEK Mİ?
Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz staj ve kademeli emeklilik konularında da şunları söyledi: "Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok, bu gelecekte olmayacak anlamına gelmiyor, ama sosyal güvenlikle ilgili yapılacak çalışmaların daha bütüncül bir çerçevede, daha kapsamlı, bütün dengelerin gözetildiği bir anlayışla gerçekleşmesi." ifadelerine yer vermişti.
3. Taşeron İşçilere Kadro: 2023 yılında duyurulan 90 bin taşeron işçisine kadro düzenlemesinde sona yaklaşılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konuya öncelik vermesi bekleniyor. Bu düzenleme, taşeron işçilerin kadroya geçişini sağlayacak.
4. SSK Bağ-Kur Prim Eşitlemesi: Torba yasada beklenen bir diğer düzenleme ise SSK Bağ-Kur prim eşitlemesi. Bu düzenleme ile küçük esnafın prim ödeme gün sayısı düşürülecek ve Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7 bin 200 güne inecek.
5. Ev Hanımlarına Emeklilik: Torba yasadaki en önemli gündemlerden biri, ev hanımlarına emeklilik konusu. Düzenlemeye göre ev hanımlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatılarak, isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kurulacak ve ev hanımlarına emeklilik hakkı tanınacak.
Bu düzenlemelerin yasalaşması halinde, geniş bir kesimi ilgilendiren önemli değişiklikler yaşanacak.