4 Şubat Gaziantep kura sonuçları isim listesi 2024! AFAD 10.090 deprem konutları hak sahipliği kura çekimi canlı sonuçlar

GAZİANTEP DEPREM KONUT KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE
Gaziantep Deprem Konutları Kura Çekimi, 4 Şubat Pazar günü saat 16.00'dan itibaren AFAD Hak Sahipleri Kura Çekimi 1 adlı YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilecek.
GAZİANTEP DEPREM KONUTU KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
Not: Kura isim listesi açıklandığında haberimize eklencektir. Ayrıca kesinleşen sonuçlarınızı "https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi" adresinden öğrenebilirsiniz.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÖRENE KATILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Şubat pazar günü de Gaziantep'te inşa edilen deprem konutlarının teslim törenine katılacak.
KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
İslahiye'de düzenlenecek törende 10 bin 90 konut hak sahiplerine teslim edilecek. Gaziantep deprem konutları kura çekilişi saat 16:00'da canlı olarak gerçekleştirilecek. Kesinleşen sonuçlar, "https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi" adresinden sorgulanacak.