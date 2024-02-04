4 Şubat Gaziantep kura sonuçları isim listesi 2024! AFAD 10.090 deprem konutları hak sahipliği kura çekimi canlı sonuçlar

Gaziantep'te de evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacının kalıcı olarak giderilmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında kentte ihalesi yapılan 25 bin 700 konut etaplar halinde yükseliyor.





Bu konutlardan tamamlanan 10 bin TOKİ ve köy evi şubat ayı içerisinde çekilecek kuranın ardından hak sahiplerine teslim edilecek.



Depremden en çok etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ise yapımı tamamlanan 133 ticarethane hak sahiplerine teslim edildi, 203 ticarethanenin de yapımı devam ediyor.