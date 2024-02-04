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4 Şubat Gaziantep kura sonuçları isim listesi 2024! AFAD 10.090 deprem konutları hak sahipliği kura çekimi canlı sonuçlar

Türkiye genelinde meydana gelen 6 Şubat depremleri sonrasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen acil konut projelerinin ilk aşaması tamamlandı. İnşa edilen deprem konutları, Hatay'da gerçekleştirilen kura çekimi ve anahtar teslim töreni ile hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Şimdi sırada Gaziantep var. Peki, 4 Şubat Gaziantep kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Şubat 2024, 14:13 Güncelleme 04 Şubat 2024, 14:17
4 Şubat Gaziantep kura sonuçları isim listesi 2024! AFAD 10.090 deprem konutları hak sahipliği kura çekimi canlı sonuçlar

Hatay'da gerçekleştirilen ilk törenin ardından sıra Gaziantep'e geldi. Gaziantep'te inşa edilen konutların hak sahiplerine dağıtılması için kura çekimi düzenlenecek. İslahiye ilçesinde gerçekleştirilecek törende, 10 bin 90 konut, bekleyen hak sahiplerine teslim edilecek.

GAZİANTEP KONUTLARININ AYRINTILARI

Gaziantep'te de evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacının kalıcı olarak giderilmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında kentte ihalesi yapılan 25 bin 700 konut etaplar halinde yükseliyor.



Bu konutlardan tamamlanan 10 bin TOKİ ve köy evi şubat ayı içerisinde çekilecek kuranın ardından hak sahiplerine teslim edilecek.

Depremden en çok etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ise yapımı tamamlanan 133 ticarethane hak sahiplerine teslim edildi, 203 ticarethanenin de yapımı devam ediyor.

GAZİANTEP DEPREM KONUT KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Gaziantep Deprem Konutları Kura Çekimi, 4 Şubat Pazar günü saat 16.00'dan itibaren AFAD Hak Sahipleri Kura Çekimi 1 adlı YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilecek.

GAZİANTEP DEPREM KONUTU KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

Not: Kura isim listesi açıklandığında haberimize eklencektir. Ayrıca kesinleşen sonuçlarınızı "https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi" adresinden öğrenebilirsiniz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÖRENE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Şubat pazar günü de Gaziantep'te inşa edilen deprem konutlarının teslim törenine katılacak.

KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

İslahiye'de düzenlenecek törende 10 bin 90 konut hak sahiplerine teslim edilecek. Gaziantep deprem konutları kura çekilişi saat 16:00'da canlı olarak gerçekleştirilecek. Kesinleşen sonuçlar, "https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi" adresinden sorgulanacak.

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