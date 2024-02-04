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Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24'ünde emekli maaşı alanlar dikkat! SSK-Bağkur maaş ödeme takvimi değişti! 6-7 Şubat'tan itibaren...

Türkiye'de yaşayan milyonlarca emeklinin beklediği an geldi! Ocak-Haziran dönemi maaş zamları belli oldu ve emeklilerin yüzü güldü. Yapılan enflasyon farkına ek zamla birlikte artış oranı yüzde 49'a yükseldi. SSK ve Bağkur emeklileri, maaş farkı ödemelerini alabilmek için heyecanla ödeme tarihlerini bekliyor. Peki, emekli maaş takvimi değişti mi? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 08:05 Güncelleme 05 Şubat 2024, 08:06
Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24’ünde emekli maaşı alanlar dikkat! SSK-Bağkur maaş ödeme takvimi değişti! 6-7 Şubat’tan itibaren...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenleme ile en düşük emekli maaşının 10 bin TL olması ve emekli maaşlarına yapılacak ilave zamların detayları netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan kanun teklifi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren zam farklarına dair önemli bilgiler içermekte.

▶️ Emekli ek zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Ocak 2024 itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik %49,25 oranında yapılan zam, Bakan Işıkhan tarafından açıklandı. Bu zam farkları, emeklilerin aylık gelirlerine yansıtılacak ve belirli tarihlerde ödenecek.

SSK Emeklileri İçin Ödeme Tarihi: SSK kapsamında emekli olan vatandaşlar için zam farkları, 6 Şubat tarihinde ödenecek.

Bağ-Kur Emeklileri İçin Ödeme Tarihi: Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlar için ise zam farkları, 7 Şubat tarihinde ödenecek.

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Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının düzenli olarak ödendiği tarihler de tahsis numarasına göre belirlenmiş durumda.

4A (SSK) Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: Ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar: Ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar: Ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar: Ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar: Ayın 21'sinde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar: Ayın 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar: Ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar: Ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar: Ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar: Ayın 26'sında

4B (Bağ-Kur) Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri:

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: Ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar: Ayın 26'sında

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: Ayın 27'sinde

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar: Her ayın 28'inde

Bu ödeme tarihleri, emeklilerin düzenli olarak maaşlarını alabilmeleri için önemli bir referans oluşturacak. Emekliler, belirlenen tarihlerde hesaplarına yapılacak olan zam farklarını bekliyor.

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