Bankalar duyurdu ATM’den para çekenleri bekleyen gizli tehlike bulundu! Bu hatayı yapan herkes...

ŞİFRENİZİ GÜÇLÜ VE TAHMİN EDİLEMEZ YAPIN
Bankaların önemli bir uyarısı, şifre oluştururken kolay ve tahmin edilebilir kombinasyonlardan kaçınılması yönündedir. Doğum tarihi veya telefon numarasının şifre olarak seçilmemesi, hesap güvenliğini artırmak adına kritik bir adımdır.
ŞİFRENİZİ PAYLAŞMAYIN
Banka görevlisi dahil hiç kimseyle kart şifrenizi paylaşmamanız gerektiği konusunda bankaların net bir uyarısı bulunmaktadır. Şifrenizin gizli kalması, hesabınızın güvenliğini sağlamak açısından temel bir önlemdir.
HEMEN BANKANIZA BİLGİ VERİN
Eğer kart şifresi tuşlama veya kart sıkışması gibi şüpheli durumlarla karşılaşırsanız, derhal bankanıza bilgi vermelisiniz. Bankalar, müşterilerinin güvenliği konusunda hızlı aksiyon alarak sorunları çözmeye hazır durumda bulunmaktadır.