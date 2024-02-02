11 ülkede 33 fabrikada bayrağımız dalgalanıyor

İsraıl'in Gazze'de yaptığı vahşet ve soykırım tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor. Bu noktada Türkiye hem devlet hem de millet olarak bu vahşetin durması için çabalıyor. Vatandaşlar da bazı İsrail ürünlerine boykot başlattı. Eylemlerin odağındaki markalardan birisi de Coca-Cola. Türkiye'de Coca-Cola'nın şişeleme işi ise Anadolu Grubu'na ait CCI (Coca-Cola İçeçek) şirketinde. Tamamen Türk sermayeli ve yöneticileri, çalışanları Türk olan CCI, sadece Türkiye'de değil Çin'e kadar uzanan bir coğrafyada kurduğu fabrikalarla ekonomiye değer katıyor. Coca-Cola'yı boykot etmeyi amaçlayan bu eylemler bir Türk şirketi olan CCI'a karşı yanlış bir hedefe de yönleniyor.

YANLIŞ BİLGİLER VAR

Hem bu konuları konuşmak hem de yatırımları hakkında bilgi almak için Bursa'daki CCI fabrikasında Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcısı Burak Başarır ile bir araya geldik. Boykot konusu ile ilgili görüşlerini Tuncay Özilhan şöyle anlattı: "Boykot demokratik bir haktır ancak biz yanlış bilgilere dayanarak bu gündemin parçası olduğumuz için üzgünüz. Coca-Cola İçecek bir Türk şirketidir, sermayesi Türklere aittir, yöneticileri Türk'tür ve tedarik ettiği malzemeleri, soğutucu dolaptan kasasına ve diğer hammaddelere kadar Türkiye'den sağlamaktadır. Coca-Cola İçecek ekosistemi sadece Türkiye'de 1 milyondan fazla insana katkıda bulunmaktadır. Sadece Türkiye'de değil, faaliyet gösterdiği Türkiye'den Çin'e kadar olan coğrafyadaki 11 ülkedeki tesislerinde Türk bayrağını dalgalandırmaktadır. Her faaliyet gösterilen coğrafyada sadece Coca-Cola İçecek değil, çeşitli sektörlerdeki diğer Türk şirketlerinin yatırımlarına da ön ayak olmaktadır."



95 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Anadolu Grubu küresel anlamda yatırımlarıyla öne çıkıyor:

- Anadolu Grubu, 19 ülkede, 80'e yakın şirketi, 86 üretim tesisi, 6 Ar-Ge merkezi ve 95 bin çalışanı ile 7 sektörde bulunuyor.

- Grubun 2022 yılı cirosu 178 milyar lira olarak gerçekleşirken, toplam aktif büyüklüğü 182.2 milyar lira oldu.

- Sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde tarım, eğitim, sağlık, spor, kültür-sanat ve turizm gibi pek çok alanda çalışmalar yapan Grup, sosyal kuruluşları Anadolu Vakfı, Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü ile topluma katkılarını duyarlılıkla gerçekleştiriyor.

