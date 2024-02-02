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11 ülkede 33 fabrikada bayrağımız dalgalanıyor

Anadolu Grubu CCI şirketiyle Coca Cola’nın şişeleme işini 11 ülkede 33 fabrikayla gerçekleştirip 1 milyar tüketiciye ulaşıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, "Türkiye'de 1 milyon insana istihdam sağlıyoruz" dedi...

FARUK ERDEM FARUK ERDEM takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Şubat 2024 Güncelleme 02 Şubat 2024, 07:22
11 ülkede 33 fabrikada bayrağımız dalgalanıyor

İsraıl'in Gazze'de yaptığı vahşet ve soykırım tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor. Bu noktada Türkiye hem devlet hem de millet olarak bu vahşetin durması için çabalıyor. Vatandaşlar da bazı İsrail ürünlerine boykot başlattı. Eylemlerin odağındaki markalardan birisi de Coca-Cola. Türkiye'de Coca-Cola'nın şişeleme işi ise Anadolu Grubu'na ait CCI (Coca-Cola İçeçek) şirketinde. Tamamen Türk sermayeli ve yöneticileri, çalışanları Türk olan CCI, sadece Türkiye'de değil Çin'e kadar uzanan bir coğrafyada kurduğu fabrikalarla ekonomiye değer katıyor. Coca-Cola'yı boykot etmeyi amaçlayan bu eylemler bir Türk şirketi olan CCI'a karşı yanlış bir hedefe de yönleniyor.

YANLIŞ BİLGİLER VAR
Hem bu konuları konuşmak hem de yatırımları hakkında bilgi almak için Bursa'daki CCI fabrikasında Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcısı Burak Başarır ile bir araya geldik. Boykot konusu ile ilgili görüşlerini Tuncay Özilhan şöyle anlattı: "Boykot demokratik bir haktır ancak biz yanlış bilgilere dayanarak bu gündemin parçası olduğumuz için üzgünüz. Coca-Cola İçecek bir Türk şirketidir, sermayesi Türklere aittir, yöneticileri Türk'tür ve tedarik ettiği malzemeleri, soğutucu dolaptan kasasına ve diğer hammaddelere kadar Türkiye'den sağlamaktadır. Coca-Cola İçecek ekosistemi sadece Türkiye'de 1 milyondan fazla insana katkıda bulunmaktadır. Sadece Türkiye'de değil, faaliyet gösterdiği Türkiye'den Çin'e kadar olan coğrafyadaki 11 ülkedeki tesislerinde Türk bayrağını dalgalandırmaktadır. Her faaliyet gösterilen coğrafyada sadece Coca-Cola İçecek değil, çeşitli sektörlerdeki diğer Türk şirketlerinin yatırımlarına da ön ayak olmaktadır."

95 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR
Anadolu Grubu küresel anlamda yatırımlarıyla öne çıkıyor:
- Anadolu Grubu, 19 ülkede, 80'e yakın şirketi, 86 üretim tesisi, 6 Ar-Ge merkezi ve 95 bin çalışanı ile 7 sektörde bulunuyor.
- Grubun 2022 yılı cirosu 178 milyar lira olarak gerçekleşirken, toplam aktif büyüklüğü 182.2 milyar lira oldu.
- Sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde tarım, eğitim, sağlık, spor, kültür-sanat ve turizm gibi pek çok alanda çalışmalar yapan Grup, sosyal kuruluşları Anadolu Vakfı, Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü ile topluma katkılarını duyarlılıkla gerçekleştiriyor.



ÇORLU'DAN ÇİN'E KADAR YATIRIM
Anadolu Grubu'nun en önemli iştiraklerinden olan CCI (Coca-Cola İçecek) sadece Türkiye'de değil Çin'e kadar uzanan geniş bir coğrafyada yatırımlarıyla öne çıkıyor. Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcısı Burak Başarır, yatırımlarla ilgili şu bilgileri verdi:
- Türkiye'den Çin'e 30 şişeleme ve 3 meyve işleme fabrikasında Türk bayrağını gururla dalgalandırıyoruz.
- 10 ülkede (Pakistan, Kazakistan, Irak, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Ürdün, Tacikistan, Türkmenistan ve Suriye) 10 binden fazla çalışanımız var.
- Ürünlerimiz Türkiye'deki tesislerimizde Türk menşeili olarak üretiliyor.
- Faaliyet gösterdiğimiz 6.5 milyon km2'lik coğrafyada 500 milyonluk nüfusa hizmet sunuyoruz.
- 151 üretim hattında 2 milyar ünite kasa üretim kapasitesine sahibiz.



BÜYÜME DEVAM EDECEK
Burak Başarır, önümüzdeki dönem büyüme adımlarının devam edeceğini ve yeni yatırımların geleceğini söyledi. Başarır büyüme planlarını anlattı:
- CCI olarak organik ve inorganik olarak çift bacaklı bir büyüme yol haritamız bulunuyor.
- Mevcut operasyonlarımızda satışlarımızı artırmaya yönelik yaptığımız altyapı yatırımları, yeni fabrika, hat ve soğutucu yatırımlarıyla organik büyüme hedeflerimiz var.
- 2024'te de yeni hat eklemeleri ve çeşitli operasyonlarda dijitalleşmenin yanı sıra Özbekistan Semerkand'da ve Kazakistan Çimkent'te iki yeni fabrikamızı faaliyete geçirmeyi umuyoruz.
- Irak'ta Bağdat, yine Özbekistan'da Namangan ve Azerbaycan'da İsmailli fabrikalarımızın temellerini atacağız.
- The Coca-Cola Beverages Bangladeş'in potansiyel satın alımına ilişkin olarak TCCC ile görüşmeler devam ediyor.



EKONOMİYE 252.3 MİLYAR TL KATKI
Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcısı Burak Başarır CCI şirketinin oluşturduğu eko sistemi şöyle anlattı:
- CCI ekosisteminin toplam GSYH katkısı 252.3 milyar TL'dir. Yıllık ortalama GSYH katkısı ise 50.5 milyar TL'dir.
- Son 20 yılda Türkiye'ye yaptığımız yatırım miktarı 1.6 milyar dolar civarındadır.
- Yatırımların yaklaşık yüzde 60'ı makine ve teçhizat yatırımlarıdır. Sektöründe üretim tesislerinin teknolojik dönüşümüne de liderlik yapmaktadır.

ETKİ RAPORUNDAN ÇIKAN RAKAMLAR
- Her 1 TL'lik katkımız, ekonomiye 9.5 TL olarak geri dönüyor.
- CCI ekosisteminin 2017-2021 döneminde istihdam katsayısı sanayi ve hizmet sektöründe ortalama 21 iken, tarım sektörü dahil edildiğinde 85.8 olarak hesaplanmıştır.
- Türkiye'de 10 fabrika ve 3 meyve işleme tesisimizle yalnızca sanayi ve hizmet sektörlerinde doğrudan ve dolaylı olarak 47 bin kişiye istihdam sağlıyoruz.
- Çiftçi tedarikçilerimiz dahil edildiğinde Türkiye'de 219 bin kişi, ekonomik etki alanı olarak yaklaşık 1 milyon kişi için geçim kapısıyız.
- Emsalsiz üretim ve dağıtım yapımız ile Türkiye'de 290 bin küçük ve orta ölçekli işletmeye destek sağlıyoruz. Tüm operasyonlarımızda 890 bin müşteriden oluşan bir ekosisteme sahibiz.
- Yıllık ihracat katkımız 549 milyon, net dış ticaret katkımız 348 milyon dolardır.
- CCI ekosisteminin 2017-2021 döneminde Türkiye'nin yıllık vergi gelirleri içindeki payı binde 4 düzeyindedir.



BURSA'YA SU KAZANIM PROJESİ
- Sürdürülebilir ve Dijital Tarım uygulamalarında öncü olan Doktar'ın Coca-Cola Vakfı ve Coca-Cola İçecek'in finansman desteğiyle hayata geçirdiği Bursa Su Geri Kazanım Projesi ile veriye dayalı, bilinçli sulama ve yağmur hasadı yoluyla su kaybı azaltılarak; 2023 yılında 645 ml litre su geri kazandırma yatırımı ve 2024 yılında 111 ml litre daha geri kazanım yatırımı yapılarak 2030 hedefimize ulaşmamız hedeflenmektedir. (2030 yılı kümülatif 756 milyon litre su geri kazandırmaktır)
- Bursa Kestel'de yürütülen su geri kazanım projesi ile çiftçilere dijital teknolojinin tarımda kullanımı, doğru sulama ve gübre kullanımı konularında eğitimler verilmektedir.
- Tarım arazilerinde yapılan dijital toprak analizleri ile çiftçilere gübreleme programı önerileri verilmekte ve aşırı gübre kullanımının önüne geçilmektedir.

CCI BURSA FABRİKA BİLGİLERİ
Toplam alan: 194.420 m2 Toplam kapalı alan: 75.000 m2 Üretim hattı sayısı: 14 Üretim hacmi: Yılda 110 milyon ünite kasa Stok kapasitesi: 20 bin palet
Burak Başarır, Bursa'da kurulu bulunan şişeleme fabrikası ile ilgili de şu bilgileri verdi:
Bursa fabrikamızda 12 farklı markamızın 10 farklı boyutta üretimi yapılmaktadır.
Fabrikamızda 266 çalışanımız bulunmaktadır. Bu sayı iş yoğunluğuna göre ve dönemsel olarak artış göstermektedir.
Fabrikamızda, 22 km uzaklıktaki 5 kaynak su ve 44 km uzaklıktan Doğal Maden Suyu'nun fabrikamıza ulaştırılmasıyla üretim ve şişeleme yapılmaktadır.
1993 yılında fabrikamızın arsası satın alınmış, 1994 yılında başlayan üretimler 1995 yılında Krones RPET hattı, 1998 yılında pet şişe üretim hattı, 2001 yılında Krones su hattı ile devam etmiştir.
2007 yılında büyüme projesinin 1. fazı başlatılmış, 2008 yılında büyüme projesinin 2. fazı ile ek hat ve genişlemeler devam ettirilmiştir.
2010 yılında doğal maden suyu hatları, farklı boyutlarda su şişeleme ve PET hat kapasite artışları ve 2011 sıcak dolum projesi, Pasteur Tünel Projesi, kutu hat, 2012'de su hattı eklemeleri ile 2023 yılına kadar ek hat ve büyüme çalışmaları kesintisiz olarak devam etmiştir.

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