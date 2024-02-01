;
SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

2024 halka arz takvimi! SPK onayı geldi! Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? Bor Şeker, Pasifik Donanım, Limak, Rönesans...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye'nin finansal piyasalarındaki önemli gelişmelerin öncüsü olarak bilinen Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri AŞ ve Bor Şeker AŞ'nin halka arz başvurularını onayladı. SPK'nın 2024 yılında verdiği ilk halka arz onayları, yatırımcıların dikkatini çeken bu iki şirketin hisselerini kamuya açma sürecini başlatıyor. İşte 2024 halka arz takvimi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 17:12 Güncelleme 01 Şubat 2024, 17:12
2024 halka arz takvimi! SPK onayı geldi! Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? Bor Şeker, Pasifik Donanım, Limak, Rönesans...

Türkiye'nin finansal regülatörü olan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2024 yılının ilk halka arz başvurularını değerlendirdi ve onayladı. Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri AŞ ile Bor Şeker AŞ'nin halka arz başvuruları, SPK tarafından uygun bulundu.

BOR ŞEKER HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Bor Şeker A.Ş.'nin halka arzına onay verdi. Bor Şeker halka arz yoluyla hisse fiyatı 26,54 TL'den talep toplayacak. Şirketin halka arz tarihleri ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Halka arzın önümüzdeki hafta içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZI EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Hisse fiyatı 35 olacak. Şirket payları eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılacak. Aracı kurum Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak.

TASLAK HALKA ARZLAR

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.

Enda Enerji Holding A.Ş.

Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.

Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş.

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ALNUS
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DSTKF
Destek Finans Faktoring A.Ş.

Birleşim Yeşil Enerji A.Ş.

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.

Uras Kimya San. ve Tic. A.Ş.

EKIM
(Intercity) Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş.

MRBAS
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.

KOTON
Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

DNYVA
Dünya Varlık Yönetim A.Ş.

Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.

Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.

ATMden para çekenleri bekleyen gizli tehlike! Bankalar duyurdu bu hatayı yapan herkes...ATMden para çekenleri bekleyen gizli tehlike! Bankalar duyurdu bu hatayı yapan herkes...
ATM'den para çekenleri bekleyen gizli tehlike! Bankalar duyurdu bu hatayı yapan herkes...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Diyanet Akademisi Başkanlığı Mezuniyet Merasiminde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
Filozof Ramazan lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin’in katil zanlısı yakalandı!
Türk Telekom
ABD’li firmada rehine krizi!
ABD medyasında Türkiye vurgulu Orta Doğu analizi: Yalnızca Orta Doğu düzeltebilir
AK Parti İBB adayı Murat Kurum’dan ’deprem’ simsarı CHP fondaşlarına sert tepki! 6 Şubat’ın yıl dönümüne günler kala kirli provokasyon
Avrupa’da çiftçiler isyanda! Kriz giderek büyüyor! AP binası kuşatıldı! Market rafları boşaldı, sokaklar yangın yeri
Ekremciler panikte! DEM MYK’sından CHP’ye Bizi bırakın siz ne yapacaksınız? resti... İstanbul’da Demirtaş’ın yanına eş başkan bile belli
MSB’den F-16, F-35, Eurofigter ve S-400 açıklaması! O iddialara yanıt: Herhangi bir şarta bağlı değil
İzmir’deki ’taksi’ dehşetinde kan donduran detaylar! Üşümesin deyip insanlık etti 3 mermi yedi... Cani saldırgan yakalandı
AK Parti İBB adayı Murat Kurum’dan Güngören’de kadınlara hibe ve kredi desteği müjdesi: İlköğretim öğrencilerimize ulaşımı tamamen ücretsiz
Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel hattında Çankaya düellosu! CHP PM toplanıyor ama yine aday yok... Kılıçdaroğlu’nun da bir hesabı var
AK Parti’den kentsel dönüşüm seferberliği! 81 ilde ’Risk Kalkanı Modeli’ uygulanacak
HAVA DURUMU | Hafta sonuna dikkat! Meteoroloji İstanbul’u uyardı! Kuvvetli yağış kapıda!
Emekliye kazanç takvimi: Ek zam farkı ne zaman yatırılacak? Bu yıl başvuran EYT’liler yararlanacak mı?
SON DAKİKA