2024 halka arz takvimi! SPK onayı geldi! Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? Bor Şeker, Pasifik Donanım, Limak, Rönesans...

Türkiye'nin finansal regülatörü olan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2024 yılının ilk halka arz başvurularını değerlendirdi ve onayladı. Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri AŞ ile Bor Şeker AŞ'nin halka arz başvuruları, SPK tarafından uygun bulundu.

