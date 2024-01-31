Emekliye ikinci tazminat: Çalışmaya devam edenlerin kıdem hakları nasıl uygulanıyor? Ödeme alıp devam edenler yeniden nasıl yararlanır?





EMEKLİLİK NEDENİYLE AYNI İŞ YERİNDE GİRİŞ ÇIKIŞ YAPILDIĞINDA İLK DÖNEME İLİŞKİN KAZANIMLARDA KAYIP OLUR MU? KIDEMDE ZAMAN AŞIMI SÜRESİ NE KADAR?

Kazanımlarda kayıp olmaz. 5 yıllık zaman aşımı süresi de çalışanın emeklilik nedeniyle sigorta çıkışının yapıldığı tarihten itibaren değil, işten tamamen ayrıldığı tarihten itibaren başlar.





MEVCUT İŞ YERİMDE 40 GÜN İZİN HAKKIM VAR. EMEKLİ OLUP ÇALIŞINCA İZİN HAKKI DA SIFIRLANIYOR MU?

Kıdemini alıp devam edenlerin izinleri yeni işe girmiş gibi değerlendiriliyor. İzin hakkı kazanmak için 1 yıl çalışmak gerekiyor. İlk defa iş yerinde çalışmaya başlayanlardaki gibi 14 gün uygulanıyor. Ancak emeklilik öncesi döneme ait izin paralarını almamış EYT'liler aynı iş yerinde ilk defa çalışmaya başladıkları tarihe göre hak kazandıkları sürede izin hakkından yararlanmaya devam edecek. Bu konuda yüksek yargı kararı bulunuyor.





KIDEMİNİ ALARAK AYNI İŞ YERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDENLER SONRAKİ YILLAR İÇİN DE KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

Emeklilikle birlikte ikramiye ödenmesi durumunda kıdem hakkı sıfırlanıyor ve yeni bir çalışma dönemi başlıyor. Yeni döneme ilişkin kıdem tazminatı emekli olduktan sonraki dönem üzerinden hesaplanıyor. Örneğin, 15 yıl çalışılan iş yerinde emeklilik nedeniyle çıkış yapılıp kendisine tazminat ödenen ve diğer hak edişleri verilen çalışan işe başladıktan sonra 5 yıl daha çalıştı. Bu 5 yılın sonunda kıdem tazminatı hak edecek şekilde ayrılırken kendisine yapılacak ödeme ikinci çalışma dönemine denk gelen yıllar dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.





SİGORTASIZ ÇALIŞTIĞIM SÜREYİ KIDEME SAYDIRABİLİR MİYİM?

Sigortasız çalışılan sürenin belgeleriyle ispatlanması gerekiyor. Bunun için sosyal güvenlik il müdürlüğü ya da merkezlerine dilekçeyle başvurarak hizmet tespiti yaptırılması gerekiyor. Kanıtlama imkânı olmayanların da 5 yıl içinde iş mahkemesine başvurarak hizmet tespit davası açma imkânı bulunuyor. Davayı kazananlar geriye dönük sigortalılıklarının yanı sıra kıdeme de hak kazanabiliyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN