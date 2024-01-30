Erken emeklilik yaşı 45’e düşecek! 1800-3600 günle EYT’siz kısmi emekliliğe 45 meslek dahil oldu! 2000 sonrası SGK girişliler...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan güncelleme ile yıpranma payından yararlanabilecek meslek sayısı 45 olarak belirtiliyor. Bu meslekler arasında yer alan bazı örnekler...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan güncelleme ile yıpranma payından yararlanabilecek meslek sayısı 45 olarak belirtiliyor. Bu meslekler arasında yer alan bazı örnekler...
180 GÜN FAYDALANANLAR
Madencilik ve yeraltı işleri.
90 GÜN FAYDALANANLAR
Cıva üretimi işleri,
Asit imalatı yapan atölye ve fabrikalar,
Sahil Güvenlik Komutanlığı,
Emniyet, polis ve MİT mensupları,
TBMM yasama organı üyeleri,
Radyoaktif işlerde çalışanlar,
Türk Silahlı Kuvvetleri,
Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar,
Ceza İnfaz Kurumu personelleri,
Basın ve gazetecilik işlerinde görev yapanlar,
TRT'de haber hizmetinde görevli olanlar,
Cumhurbaşkanlığı yardımcıları ve bakanlar.
60-90 GÜN FAYDALANANLAR
Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar,
Su altında çalışmayı gerektiren işlerde görev yapanlar.
60 GÜN FAYDALANANLAR
Alüminyum, kok, döküm ve çimento fabrikaları işçileri,
Hemşireler,
Ebeler,
Cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlar,
Termik santrallerde görev yapanlar,
İtfaiye ve yangın söndürme işlerinde görevli olanlar,
İhtiyat pilotları,
Diş doktoru,
Hasta bakıcı hemşireler,
Toplum sağlığı teknisyenleri,
Eczacılar,
Doktorlar.
1800, 3600 PRİM GÜNLE ERKEN EMEKLİLİK
Türkiye'de emeklilik konusu, son dönemde yapılan değişikliklerle birlikte gündemin önemli maddelerinden biri haline geldi. Devlet, vatandaşların daha az primle emekli olabilmesi için çeşitli koşulları düzenleyerek, emeklilik şartlarını esnetti. Özellikle kısmi emeklilikte 3600 gün, diğer emeklilik türlerinde ise 1800 gün gibi daha düşük prim ödeme koşulları getirilerek, birçok vatandaşın emekli maaşı alma şansı artırıldı.
Devlet, vazife malulü er, erbaş, güvenlik korucularına, ailelerine ve terör mağdurlarına primsiz aylık bağlarken; tedavisi zor hastalıklar, iş kazaları ve meslek hastalığı sonucu çalışma gücünün yüzde 60'ını kaybedenlere malulen emekli olma imkanı tanıdı. Bu kapsamda, malulen emekli olabilmek için 1800 prim günü ve en az 10 yıl sigortalı çalışma koşulu bulunmaktadır.
Malulen emekli olmak için gerekli sigortalılık süresi, prim koşulunu yerine getiremeyen engellilik tespiti yaptırarak emekli olabilir. Primsiz, vergisiz emeklilik konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle:
1- MALULEN EMEKLİLİKTE SİGORTA, PRİM GÜN ZORUNLULUĞU VAR MI?
Ağır hastalıklarda malul aylığı bağlanması için en az 10 yıl sigortalı ve 1800 gün prim ödeme koşulu bulunuyor. SGK'ya başvurulan tarihte en az 5 yıl prim ödemiş olmayanların sevk işlemi yapılmıyor. Prim gün sayısını borçlanma ile tamamlayanlar da aylık alabiliyor Erkekler askerlik sürelerini, kadınlar doğum sonrası çalışmadıkları süreleri ve ücretsiz izin günlerini borçlanabilir.
2- BAKIMA MUHTAÇ OLANLAR İÇİN DE SİGORTALILIK SÜRESİNE BAKILIYOR MU?
Başkasının bakımına muhtaç derecede durumu ağır olanların 10 yıllık sigortalılık süresine bakılmıyor. Ancak, en az 1800 gün prim ödemesi şartı isteniyor.
3-SAĞLIK SORUNU OLANLAR EMEKLİLİK İÇİN NE YAPMALI, NEREYE BAŞVURMALI?
Çalışma, kazanma gücünün tamamını ya da bir kısmını kaybetme durumunda sürekli gelir kaybına neden olan fizyolojik bir risk olarak tanımlanan malullük durumunda erken emekli olunabiliyor. Emeklilik için sosyal güvenlik il veya merkez müdürlüğünün ilgili servislerine başvurulabilir. Geçici malul aylığının kalıcı olması için de bir hastalık nedeniyle çalışma gücünde en az yüzde 60 oranında kayıp olduğuna dair sağlık raporu gerekiyor. Rapor için sosyal güvenlik merkezine başvurarak yetkili hastanelere sevk talep edilir.
4- MALULEN EMEKLİLİKTE SSK, BAĞ-KUR AYIRIMI VAR MIDIR?
Maluliyet tespitinde sigorta ayırımı bulunmuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı, özel güvenlik hizmetleri ve normal sigortalıların maluliyet tespitinde her bir kurumun sağlık yönetmelikleri dikkate alınıyor.
5- MALULEN EMEKLİ OLAMAYAN ENGELLİ HAKKIYLA EMEKLİLİĞE HAK KAZANABİLİR Mİ?
Kazanabilir. Malulen emekli olmak için gerekli sigortalılık süresi, prim koşulunu yerine getiremeyen engellilik tespiti yaptırarak emekli olabilir. Vergi indiriminden yararlanmak için de özür oranınızı bildirir raporunuz ile ilinizde bulunan defterdarlık ya da vergi dairesine başvurulur.