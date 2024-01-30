Erken emeklilik yaşı 45’e düşecek! 1800-3600 günle EYT’siz kısmi emekliliğe 45 meslek dahil oldu! 2000 sonrası SGK girişliler...

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Türkiye'de emeklilik konusu, son dönemde yapılan değişikliklerle birlikte gündemin önemli maddelerinden biri haline geldi. Devlet, vatandaşların daha az primle emekli olabilmesi için çeşitli koşulları düzenleyerek, emeklilik şartlarını esnetti. Özellikle kısmi emeklilikte 3600 gün, diğer emeklilik türlerinde ise 1800 gün gibi daha düşük prim ödeme koşulları getirilerek, birçok vatandaşın emekli maaşı alma şansı artırıldı.

Devlet, vazife malulü er, erbaş, güvenlik korucularına, ailelerine ve terör mağdurlarına primsiz aylık bağlarken; tedavisi zor hastalıklar, iş kazaları ve meslek hastalığı sonucu çalışma gücünün yüzde 60'ını kaybedenlere malulen emekli olma imkanı tanıdı. Bu kapsamda, malulen emekli olabilmek için 1800 prim günü ve en az 10 yıl sigortalı çalışma koşulu bulunmaktadır.

Malulen emekli olmak için gerekli sigortalılık süresi, prim koşulunu yerine getiremeyen engellilik tespiti yaptırarak emekli olabilir. Primsiz, vergisiz emeklilik konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle:

1- MALULEN EMEKLİLİKTE SİGORTA, PRİM GÜN ZORUNLULUĞU VAR MI?

Ağır hastalıklarda malul aylığı bağlanması için en az 10 yıl sigortalı ve 1800 gün prim ödeme koşulu bulunuyor. SGK'ya başvurulan tarihte en az 5 yıl prim ödemiş olmayanların sevk işlemi yapılmıyor. Prim gün sayısını borçlanma ile tamamlayanlar da aylık alabiliyor Erkekler askerlik sürelerini, kadınlar doğum sonrası çalışmadıkları süreleri ve ücretsiz izin günlerini borçlanabilir.