30 Ocak piyasalarda gün sonu I Borsa’da son durum ne?

Gün içinde en düşük 8.438,88, en yüksek 8.516,63 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 8.474,30 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,29, sanayi endeksi yüzde 0,46, teknoloji endeksi yüzde 0,83 değer kazanırken hizmetler endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti. BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 15,69 puan ve yüzde 0,17 kayıpla 9.092,32 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaptı, 53'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ve Turkcell en çok işlem gören hisse senetleri oldu.