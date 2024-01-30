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15 yıllık sigortası olana erken emeklilik kapısı açıldı! SGK'ya yazıp gönderin emeklilik onayı gelsin!

Emeklilik sürecinde gereken koşulları yerine getiren bireyler, Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak emekli maaşı alma hakkına sahip olurlar. Bu süreç, kişinin sigorta başlangıç tarihine ve diğer faktörlere göre değişkenlik gösterir. Emeklilik için en temel şartlardan biri sigorta başlangıç tarihini kontrol etmektir. Sigorta başlangıcınız ne kadar erkense emeklilik hakkınızı kazanmanız o kadar kolay olur. İşte erken emeklilik için kullanılabilecek yöntemler:

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 09:19 Güncelleme 31 Ocak 2024, 09:19
15 yıllık sigortası olana erken emeklilik kapısı açıldı! SGK’ya yazıp gönderin emeklilik onayı gelsin!

Ülkemizde emeklilik hakkı kazanmak için belirlenen şartlar arasında önemli bir yer tutan sigorta başlangıç tarihi, çalışanların emeklilik hayallerini şekillendiren kilit bir faktör. Özellikle 1999 yılı ve öncesinde sigorta girişi olan bireyler için bu tarih, emeklilik maaşlarını belirleyen önemli bir kriter. İşte erken emeklilik için izlenecek yollar...

ERKEN EMEKLİLİK FORMÜLLERİ!

🔸 Çalışma hayatına devam eden milyonlarca kişi için emeklilik, genellikle uzun vadeli bir hedef olarak görülüyor.

🔸 Ancak bazı durumlarda, belirli koşulları sağlayan bireylere erken emeklilik hakkı tanınabiliyor.

🔸 Özellikle sigorta girişi 1999 yılı ve öncesine dayanıyorsa, bu durum emeklilik için avantaj sağlayabilir.

15 YIL SİGORTA SÜRESİ ÇOK ÖNEMLİ

🔸 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar için 15 yıl sigorta süresi, 3.600 gün prim ödeyen ve yaş koşulunu yerine getirenler emeklilik hakkı elde eder.

🔸 Yaş şartı bu hizmet süresi ve prim gün sayısının tamamlandığı tarih esas alınarak belirleniyor.

🔸 Bu tarihe göre de kademeli olarak erken yaşlarda emekli olma avantajı elde ediliyor. Prim gününün tamamlandığı tarih kaç yaşında emekli olunacağını belirler.

🔸 Bu koşullarda emekli olabilmek için kadınlar için 50, erkekler için de 55 yaşını tamamlamak gerekiyor.

ASKERLİK HİZMETİ EMEKLİLİĞİ ÖNE ÇEKER Mİ?

🔸 Askerlik sigorta başlangıç tarihinden önce yapıldıysa sigorta başlangıç tarihi öne çekilir.

🔸 Borçlanan kişinin prim ödeme gün sayısını artırır. Emekli olmak için gereken sigortalılık süresi, yaş şartını sağlayan ancak çalıştığı günler emekli olmasına yetmeyen askerlik borçlanması ile emekli olabilir.

🔸 Örneğin emekli olmasına 5 ay kalan bir erkek sigortalı, 5 aylık bu süreyi borçlanarak emekliliğe hak kazanabilir. İlk kez sigortalı olduğu tarihten sonra askerlik borçlanması olanlarda emeklilik öne çekilmez.

🔸 Ülkemizde emeklilik hakkı kazanmak için önemli kriterler arasında yer alan 15 yıl sigorta süresi, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için öne çıkan bir unsur haline geldi. Bu süre zarfında 3.600 gün prim ödeyen ve yaş şartını sağlayan bireyler, emeklilik hakkını elde edebiliyor.

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