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SSK SGK yaş gün tablosuna revize geldi! 1996-2000 sonrası 4000-5400 primde yeni koşullar

Erken emeklilik, birçok kişinin gelecek planları içinde önemli bir yer tutuyor. Bu süreçte, sigorta başlangıç tarihi gibi kritik faktörler büyük önem arz ediyor. Sigorta başlangıcı kişinin iş hayatına adım attığı ve sosyal güvenlik primi ödemeye başladığı ilk gün olarak kabul ediliyor. Bu tarih emeklilik koşullarının belirlenmesinde oldukça mühim. Günümüzde belli şartları yerine getirenler için standart emeklilik koşullarına göre daha esnek seçenekler sunuluyor.

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 16:37 Güncelleme 30 Ocak 2024, 16:37
SSK SGK yaş gün tablosuna revize geldi! 1996-2000 sonrası 4000-5400 primde yeni koşullar

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) belirlediği erken emeklilik şartları pek çok vatandaşın ilgisini çekiyor. Özellikle 10 yıl sigortalılık süresine sahip olan bireyler için sunulan istisnai durumlar mevcut. Ancak erken emeklilik başvurularının zamanında ve doğru bir şekilde yapılması hayati önem taşıyor. SGK'nın belirlediği emeklilik şartları bireylerin sigorta başlangıç tarihlerine ve çalışma geçmişlerine göre değişiklik gösteriyor. Bu yüzden erken emeklilik hakkını kazanmak isteyenlerin, kendilerine uygun şartları dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

EMEKLİLİK FIRSATI

Prim günü yetersiz olan fakat belirli bir yaşa ulaşmış kişiler, "yaştan emekli" olma şansına sahiptir. İlk sigortalılık tarihine göre değişen bu şartlar çerçevesinde, 3600 gün prim ile emeklilik mümkündür. Bu özellikle prim günü yetersiz ancak yaş kriterini karşılayan bireyler için önemli bir fırsattır.

YAŞTAN EMEKLİLİK İMKANLARI

Yaştan emeklilik, normal emeklilik için gereken prim gün sayısını dolduramamış kişilere tanınan bir haktır. Bu sistem, prim günü yetersiz olan ancak yaşları nedeniyle prim gün sayısını tamamlayamayacak bireylere emeklilik imkanı sunar.

İLK SİGORTALILIK TARİHİNİN ÖNEMİ

Erken emeklilikte ilk sigortalılık tarihi oldukça belirleyicidir. Örneğin, belirli bir tarihten önce sigortalı olan kadın ve erkekler, 3600 gün prim ve belli bir yaş şartını karşılayarak emeklilik hakkı kazanabilirler.

SONRADAN SİGORTALI OLANLAR İÇİN ŞARTLAR

Daha sonradan sigortalı olan bireyler de 3600 gün prim ile emekli olabilirler. Ancak bu durumda, aynı zamanda 15 yıl sigortalılık ve belirli bir yaş şartı da aranmaktadır.

Belirli tarihler arasında ilk kez sigortalı olanlar için yaştan emeklilikte, 3600 gün prim yeterli olmayabilir. Bu kişiler için daha fazla prim günü, uzun süreli sigortalılık ve yaş şartları aranır. Bu sebeple, yaştan emeklilik koşulları herkes için farklılık gösterir.

12.5 YIL İLE EMEKLİLİK İÇİN NELER GEREKİYOR?

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lıların kısmi emeklilik için prim gün şartı 4500'e çıkıyor. Yani 12.5 yıl prim ödemek gerekiyor. Tabii bununla da bitmiyor. 25 yıldan beri sigortalı bulunmak, kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak da gerekiyor.

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