SSK SGK yaş gün tablosuna revize geldi! 1996-2000 sonrası 4000-5400 primde yeni koşullar

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) belirlediği erken emeklilik şartları pek çok vatandaşın ilgisini çekiyor. Özellikle 10 yıl sigortalılık süresine sahip olan bireyler için sunulan istisnai durumlar mevcut. Ancak erken emeklilik başvurularının zamanında ve doğru bir şekilde yapılması hayati önem taşıyor. SGK'nın belirlediği emeklilik şartları bireylerin sigorta başlangıç tarihlerine ve çalışma geçmişlerine göre değişiklik gösteriyor. Bu yüzden erken emeklilik hakkını kazanmak isteyenlerin, kendilerine uygun şartları dikkatlice incelemeleri gerekiyor.