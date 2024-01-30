SSK SGK yaş gün tablosuna revize geldi! 1996-2000 sonrası 4000-5400 primde yeni koşullar

İLK SİGORTALILIK TARİHİNİN ÖNEMİ Erken emeklilikte ilk sigortalılık tarihi oldukça belirleyicidir. Örneğin, belirli bir tarihten önce sigortalı olan kadın ve erkekler, 3600 gün prim ve belli bir yaş şartını karşılayarak emeklilik hakkı kazanabilirler.

SONRADAN SİGORTALI OLANLAR İÇİN ŞARTLAR Daha sonradan sigortalı olan bireyler de 3600 gün prim ile emekli olabilirler. Ancak bu durumda, aynı zamanda 15 yıl sigortalılık ve belirli bir yaş şartı da aranmaktadır.

Belirli tarihler arasında ilk kez sigortalı olanlar için yaştan emeklilikte, 3600 gün prim yeterli olmayabilir. Bu kişiler için daha fazla prim günü, uzun süreli sigortalılık ve yaş şartları aranır. Bu sebeple, yaştan emeklilik koşulları herkes için farklılık gösterir.

12.5 YIL İLE EMEKLİLİK İÇİN NELER GEREKİYOR? 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lıların kısmi emeklilik için prim gün şartı 4500'e çıkıyor. Yani 12.5 yıl prim ödemek gerekiyor. Tabii bununla da bitmiyor. 25 yıldan beri sigortalı bulunmak, kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak da gerekiyor.