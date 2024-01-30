Bu bankalara kredi ve kredi kartı borcu olanlara mest eden haber! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, HSBC, QNB, Akbank, Garanti BBVA

Borç yapılandırma kredisi, farklı finans kuruluşlarına olan borçların tek bir çatı altında toplanmasını sağlayarak finansal yönetimi kolaylaştıran bir finansal araçtır. Kredi kartları, tüketici kredileri, ve diğer borçlar bu kredi ile birleştirilerek, birden fazla borcu olan kişiler için hayatı daha yönetilebilir kılar. Borç yapılandırma kredisi sayesinde, çeşitli bankalara olan borç yükleri tek bir banka üzerinden düzenli olarak ödenerek daha basit bir hale getirilir. Bu kredi, borçların yönetimini kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda aylık ödeme yükünü de azaltır.