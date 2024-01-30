Bu bankalara kredi ve kredi kartı borcu olanlara mest eden haber! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, HSBC, QNB, Akbank, Garanti BBVA

Garanti BBVA: Kış Kredisi adı altında %3,48 faiz oranı ile borç yapılandırma imkanı sağlıyor. Aylık taksit miktarı 6.915,24 TL.
Akbank: Direkt Kredi seçeneği ile %3,58 faiz oranında borç yapılandırma sunuyor, aylık ödeme 7.005,13 TL.
QNB Finansbank: Yeni Müşterilere Özel Borç Yapılandırma Kredisi, %3,89 faiz oranı ile, aylık 7.287,33 TL taksit imkanı sunuyor.
Yapı Kredi: 3 Ay Ertelemeli Kredi seçeneği ile %3,99 faiz oranında borç yapılandırma sağlıyor, aylık taksiti 7.379,48 TL.
Ziraat Bankası: Tüketici Kredisi, %4,24 faiz oranıyla, aylık taksit 7.612,23 TL.
HSBC: İhtiyaç Kredisi ile %5,49 faiz oranında borç yapılandırma yapabilirsiniz, aylık taksit 8.824,01 TL.
Borç Yapılandırma Kredisine Kimler Başvurabilir?
Borç yapılandırma kredisi için başvuracak olan kişilerin belirli şartları karşılaması gerekmektedir. Bu şartlar arasında kredi notu, borç belgeleri, gelir belgesi, taksitlerin gelire oranı, ipotek ve eş rızası gibi unsurlar bulunmaktadır. Her banka, bu şartları farklı şekillerde değerlendirir ve kredi politikalarına göre başvuruları kabul eder veya reddeder.
Kredi borçlarının yapılandırılmasında da benzer bir süreç izlenir. Banka ile iletişime geçerek borç hesaplaması yapılır, yapılandırma planı oluşturulur ve yeni faiz oranları belirlenir. Yapılandırma planına uygun ödemeler yapmak, borcun zamanında kapatılmasını sağlar. Borç yapılandırma kredileri, finansal yükleri hafifletmek ve borçları daha yönetilebilir hale getirmek için etkili bir yöntemdir. Ancak, her bankanın farklı politika ve şartları olduğu için, yapılandırma sürecine başlamadan önce detaylı bilgi almak önemlidir.