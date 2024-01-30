2’si 1 arada torba yasa müjdesi açıklandı! Meclis 2 reform için düğmeye bastı! O kişiler artık EYT çemberine alınacak

Reform, özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamındaki sigortalıları da ilgilendiriyor. Milyonlarca vatandaşın erken emeklilik imkanına kavuşmasını sağlayacak düzenleme, SSK ve Bağ-Kur prim eşitlemesi gibi önemli değişiklikleri içeriyor.
Reform, özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamındaki sigortalıları da ilgilendiriyor. Milyonlarca vatandaşın erken emeklilik imkanına kavuşmasını sağlayacak düzenleme, SSK ve Bağ-Kur prim eşitlemesi gibi önemli değişiklikleri içeriyor.
ERKEN EMEKLİLİK REFORMU TORBA YASA İLE ÇIKACAK
TBMM'de önümüzdeki dönemde özellikle orta vadede çalışma hayatı ile ilgili çok önemli reformlar gündeme gelecek. Bu reformlardan birisini ev kadınların emekliliği oluştururken, diğerinde ise Bağ-Kur'lulara 5 yıl erken emeklilik imkanı sunulacak. Böylece çalışma imkanı bulamayan ev kadınları için emeklilik yolu açılırken, primi eksik Bağ-Kur'lular da yaş şartını tamamlayıp hemen emekli olabilecek.
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemeler torba yasa ile çıkacak.
Türkiye'deki emekli sayısı: Yaklaşık 16 milyon
Sigortalı çalışan sayısı: Yaklaşık 25 milyon
İstihdam sayısı: Yaklaşık 32 milyon
BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİLİK REFORMU AÇIKLAMASI: BU ADIMLARI ATACAĞIZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ev hanımlarına emeklilik ve Bağ-Kur prim gün sayısını 7200'e düşürülmesi konusunda önemli mesajlar verdi:
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ
Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır.
SSK VE BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEME
Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız.
EV HANIMLARI EMEKLİLİK İÇİN NE KADAR ÖDEYECEK?
Aile Koruma Paketi çerçevesinde çalışma imkanı bulamayan, ya da emeklilik için yeterli primi olmayan ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturacak bir sistem uygulanacak. Bu sistemde kadınların prim ödemelerinin bir kısmını devlet karşılayacak. Prim ödemelerinin sonunda ev kadınları sosyal güvencenin yanında emeklilik hakkına da kavuşacak.
Ev kadınlarının ödeyecekleri isteğe bağlı prim ödemelerinin üçte birini devlet karşılayacak. Bu yıl için ödenecek rakam ve hesaplama şöyle olacak:
Aylık ödeme (2024) : 6.400,64 TL
Devlet desteği aylık: 2.133,55 TL
Yıllık devlet desteği: 25.602,56 TL
NASIL EMEKLİ OLUNACAK?
Primleri ödenen ev kadınları şartlar tamamlandığında emeklilik hakkına kavuşacak. Burada Bağ-Kur kapsamında 5400 gün yeterli olacak. Ancak daha önce çalışması ve primi bulunan kadınlar daha rahat emekli olacak. Kadınlar ve özellikle anneler için ayrıca yıpranma benzeri prim gün sayısı desteği ve yaş indirimi de söz konusu olacak.
Sosyal güvenceye kavuşturulacak ev kadınları ve anneler için yıpranma (Fiili Hizmet Zammı) benzeri bir uygulama hayata geçecek. Anneler ve ev kadınları ödedikleri prim sayısına göre her yıl ek prim günü kazanacak.
Örneğin 4 yıl prim ödeyen bir anne 5 yıl prim ödemiş gibi olacak. Yapılan prim desteği süresi kadar kısım emeklilik yaş şartından da düşülecek. Böylece anneler daha az prim ödeyerek daha genç yaşta emekli olabilecek.
BAĞKUR'LU 7200 GÜN PRİM İLE EMEKLİ OLABİLECEK
8 Eylül 1999 öncesinde Bağ-Kur emeklilik şartları kadınlar için 7200 gün erkekler için ise 9.000 gün olarak uygulanıyor. Sonraki dönemde ise hem kadınlar hem erkekler için 9 bin gün olarak uygulanmaya başlandı. Getirilecek düzenleme ile 9 bin gün olan prim ödeme gün sayısı 1.800 gün (5 yıl) azaltılarak 7.200'e düşürülecek.
Böylece 2008 sonrası SSK'lılarda olan 7.200 gün şartıyla eşitlenecek. Düzenleme ilk etapta basit usulde vergilendirilen esnaf odalarına kayıtlı küçük esnaf için geçerli olacak. Böylece kuaför, terzi, bakkal, berber gibi küçük esnaf ve sanatkarlar için emeklilikte prim şartı 7.200 gün olarak uygulanacak. Yasal düzenleme sırasında bu kapsamın genişletilmesi de gündemde. Bu gerçekleşirse tüm Bağ-Kur'lular yararlanacak.
EMEKLİLİK REFORMU EYT'LİLERİ DE ETKİLEYECEK
Düzenleme hayata geçtiğinde yaş şartını tamamlamış ancak henüz 9 bin gün prim dolduramamış 1 milyon kadar küçük esnaf 7.200 günü varsa hemen emekli olacak. Aynı şekilde EYT kapsamında olan küçük esnaf da yaşa bakılmadan 7.200 günü doldurmuşsa emeklilik hakkına kavuşacak.
Burada esnaf için 5 yıl erken emekli olma hakkı gelecek. Böylece 5 yıl daha prim ödeme zorunda kalınmayacak. Hem zamandan kazanırken hem de fazla maliyetten kurtulup hemen maaşa kavuşabilecekler.