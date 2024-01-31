Hacizle hisseli tapu satılırsa ortakların önalım hakkı olur mu? Herkes durumdan bihaber!

Hisseli tapu, gayrimenkulün birden fazla kişi tarafından ortaklaşa sahip olunduğu durumlarda kullanılan bir tapu türüdür. Bu tür tapularda, her ortak, gayrimenkul üzerindeki payları oranında hak sahibi olur. Hisseli tapularda, hissedarlar birbirlerine karşı belli sorumluluklara sahiptirler. Eğer bir hisse payı satılmak istenirse, bu durumda öncelikle diğer ortakların haberdar edilmesi ve onlara satın alma teklifi yapılması gerekmektedir. Bu süreç, "önalım hakkı" olarak adlandırılır. Eğer hissedarlar bu hakkı kullanmazlarsa, hisse payı başka bir kişiye satılabilir.

Hisseli Tapuya Haciz Gelirse Ne Olur? Hisseli tapunun ortaklarından birinin borcu nedeniyle hisse payı haczedilebilir. Bu durumda ilgili icra dairesi, diğer ortaklara danışmadan hisse payını satışa çıkarabilir. Bu şekilde, hisse payı üçüncü kişiler tarafından satın alınabilir. İcra yoluyla yapılan hisseli tapu satışlarında önalım hakkı uygulanmaz ve icradan satın alınan hisse payı için tapu tescili iptal edilemez. Diğer ortaklar, icradan satışa çıkarılan hisse için teklif verebilir ve en yüksek teklifi verirlerse, hisse payını satın alabilirler.