🌐💲 Faiz kararı sonrası altın, dolar kaç TL oldu? ABD MERKEZ BANKASI FED faizleri yükseltti mi, düşürdü mü?

Ekonominin önemli bir belirleyicisi olan ABD Merkez Bankası (FED), yılın ilk politika faiz kararını açıkladı. Yatırımcılar, bu kararın finans piyasalarına yön verecek önemli bir faktör olacağını düşünerek mercek altına alıyor. Peki, ABD FED faiz kararı ne oldu? İşte detaylar...

FED FAİZ KARARI NE OLDU? Son dakika haberleri: ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25 ve 5,50 aralığında sabit tuttu. ▶️ Fed yılın ilk faiz kararını açıkladı! FAİZ KARARI SONRASI ALTIN DOLAR SON DURUM Dolar/TL, dün yatay seyirle 30,3456'dan günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,3660 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) metni ile haftalık para ve banka istatistikleri, dünya genelinde imalat sanayi PMI ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.570 ve 8.650 seviyelerinin direnç, 8.400 ve 8.250 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.