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🌐💲 Faiz kararı sonrası altın, dolar kaç TL oldu? ABD MERKEZ BANKASI FED faizleri yükseltti mi, düşürdü mü?

FED'in 2024 Ocak ayı faiz kararı, yatırımcılar tarafından büyük bir beklenti içerisinde bekleniyordu. ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25 ve 5,50 aralığında sabit tuttu.

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 09:41 Güncelleme 01 Şubat 2024, 09:44
🌐💲 Faiz kararı sonrası altın, dolar kaç TL oldu? ABD MERKEZ BANKASI FED faizleri yükseltti mi, düşürdü mü?

Ekonominin önemli bir belirleyicisi olan ABD Merkez Bankası (FED), yılın ilk politika faiz kararını açıkladı. Yatırımcılar, bu kararın finans piyasalarına yön verecek önemli bir faktör olacağını düşünerek mercek altına alıyor. Peki, ABD FED faiz kararı ne oldu? İşte detaylar...

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Son dakika haberleri: ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25 ve 5,50 aralığında sabit tuttu.

▶️ Fed yılın ilk faiz kararını açıkladı!

FAİZ KARARI SONRASI ALTIN DOLAR SON DURUM

Dolar/TL, dün yatay seyirle 30,3456'dan günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,3660 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) metni ile haftalık para ve banka istatistikleri, dünya genelinde imalat sanayi PMI ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.570 ve 8.650 seviyelerinin direnç, 8.400 ve 8.250 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

FED 2023 ARALIK AYI FAİZ KARARI

📈 Fed Aralık ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttu. ABD Merkez Bankası (Fed) yılın son toplantısında beklentilere paralel olarak politika faizini değiştirmeyerek 22 yılın zirve seviyesinde tuttu.

📉 Banka böylece seri faiz artışlarının ardından üst üste 3. toplantıda da faizleri değiştirmedi. Beklenti de faizlerin değişmemesi yönündeydi. Fed Kasım ayı toplantısında da faizleri değiştirmemiş, Başkan Jerome Powell para politikasında temkinli olarak ilerleyecekleri mesajını vermişti.

FED 2024 TOPLANTI TAKVİMİ

📍 30-31 Ocak 2024

📍 19-20 Mart2024

📍 30 Nisan-1 Mayıs 2024

📍 11-12 Haziran 2024

📍 30-31 Temmuz 2024

📍 17-18 Eylül 2024

📍 6-7 Kasım 2024

📍 17-18 Aralık 2024

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