90 bin işçiye Meclis sayacı açıldı! Taşeron, TYP’li, Belediye şirket işçilerinin talep listesi ulaştı! Kıdem ve aylık hakkı...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), yılın ilk günlerinde gündeme gelen Torba Yasa görüşmeleri, taşeron işçilere kadro bekleyişini derinleştiriyor. Meclis'in açılmasının ardından, taşerona kadro talepleri yeniden gündeme gelmiş durumda.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), yılın ilk günlerinde gündeme gelen Torba Yasa görüşmeleri, taşeron işçilere kadro bekleyişini derinleştiriyor. Meclis'in açılmasının ardından, taşerona kadro talepleri yeniden gündeme gelmiş durumda.
TAŞERONA KADRO TORBA YASADA VAR MI?
TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinden önce torba yasanın 43 maddelik kanun teklifi kabul edilmişti. İlk etapta taşeron işçiye kadro verilmesine ilişkin bir kanun teklifi bulunmuyordu.
TBMM'de bütçe çalışmalarının 25 Aralık'ta sona ermesinin ardından Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başlayacak. İkinci 43 maddelik bölümde taşeron işçiye kadro verilmesine ilişkin maddenin yer alması bekleniyor.
İkinci etapta görüşülecek maddeler TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanacak ve yürürlüğe girecek.
BAKAN IŞIKHAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA!
Taşerona kadro ile birlikte merak edilen bir diğer konu olan 3600 ek göstergeyle ilgili Bakan Işıkhan'dan beklenen açıklama geldi. Bakan ışıkhan " 15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladıklarını hatırlatan Işıkhan, "Bununla beraber, birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükümet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz." diye konuştu.
Bakan Işıkhan, bu yılın başında kamuda sözleşmeli olarak görev yapan 460 bin personeli de kadroya geçirdiklerini kaydetti.