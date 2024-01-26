Son dakika: TPAO duyurdu! Gabar’dan yeni rekor: Günlük 35 bin varil petrol

Petrol keşfinde çalışmalar soluksuz devam ediyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar'da günlük petrol üretime ilişkin açıklamalarda bulundu.
Petrol keşfinde çalışmalar soluksuz devam ediyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar'da günlük petrol üretime ilişkin açıklamalarda bulundu.
"YILIN İLK REKORUNU KIRDIK"
TPAO'nun X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gabar'da yeni yılın ilk rekorunu kırdık. Günlük üretim 35 bin 61 varil petrol." ifadesi yer aldı.
"GÜNLÜK 35 BİN 61 VARİL PETROL ÜRETİM SEVİYESİNE ULAŞTIK"
Paylaşımda, "Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, yeni açtığımız kuyularla birlikte toplamda 28 kuyuda günlük 35 bin 61 varil petrol üretim seviyesine ulaştık. 2024 sonu hedefimiz günlük 100 bin varil petrol.
Milletimizin desteğiyle, belirlediğimiz hedefleri bir bir aşıyor, enerjide bağımsız Türkiye yolunda azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." denildi.
BERAT ALBAYRAK'IN ADIMLARI MEYVELERİNİ VERİYOR
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde, enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için reform niteliğinde adımlar atan Berat Albayrak, 'Burası Çok Önemli' isimli kitabında, Gabar'daki günlük 100 bin varillik petrol keşfinin hikayesini çarpıcı ifadelerle anlatıyor.
SINIRIN SIFIR NOKTASINDA BAŞLATTIK
Sınırın sıfır noktasında derin sondajlara başladıklarını da vurgulayan Albayrak, "Daha sonra Hakkari Çukurca'da Irak sınırına 3 kilometre mesafede yani sınırın sıfır noktasında derin petrol sondajını başlattık. Bakan olduğum dönemde bizzat sondaj bölgesine gidip çalışmaları yerinde inceledim. İlk derin sondaj için 4 bin 500 metrelik hedef koyduk." ifadeleri yer alıyor.
BİZ SAHAYA İNDİK
Efsaneleri gerçeğe çevirdiklerini belirten Albayrak, "Yıllardır bu bölgedeki yeraltı kaynaklarıyla ilgili hep konuşulur, efsaneler, hikayeler üretilirken, biz sahaya indik ve ülkemiz tarihinde bu bölgedeki ilk derin sondajı başlatmış olduk. O gün atılan tohumlar Türkiye Petrolleri A.O'yu bugün günde 60 bin varil petrol üreten bir şirket haline getirdi. İnanıyorum ki karada da güzel keşifler yapacak ve çok yakında günlük 100 bin varili geçeceğiz" ifadeleri yer alıyor.