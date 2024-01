YURT DIŞI KAYAK TURLARI (1 KİŞİ)

BANSKO:

- 4 GECE 5 GÜN: 139 euro

- 5 GECE 6 GÜN: 369 euro



PAMPOROVO:

- 5 GECE 6 GÜN: 429-569 euro



ULUDAĞ:

- EN DÜŞÜK: 17.550 TL (oda+kahvaltı)

- EN YÜKSEK: 102.336 (her şey dahil)



YURT İÇİ (2 KİŞİ-3 GÜN)

KARTALKAYA:

- OTEL: 56.160-84 bin 240 TL (her şey dahil)

- DAĞ EVİ: 799 bin 425 TL (4 çocuk dahil, oda+kahvaltı)



ERCİYES:

- EN DÜŞÜK: 15.500 TL

(oda+kahvaltı), 16.087 TL (her şey dahil)

- EN YÜKSEK: 91 bin 200 (yarım pansiyon)

- ÖZEL SÜİT: 300 bin TL (2 çocuk dahil, yarım pansiyon)



PALANDÖKEN:

- EN DÜŞÜK: 18.118 TL (oda+kahvaltı)

- EN YÜKSEK: 77 bin TL (tam pansiyon)

- ÖZEL SÜİT: 269 bin TL (2 çocuk ücretsiz

