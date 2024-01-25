Avrupa Merkez Bankası faizi sabit tuttu! Temel enflasyon düşüyor

Böylece yılın ilk toplantısında, art arda üçüncü kez 3 temel politika faizi sabit tutulurken faiz oranları avro tarihindeki en yüksek seviyede kalmaya devam etti.

ECB'den para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, Bankanın refinansman faizini yüzde 4,50, mevduat faizini yüzde 4 ve marjinal fonlama faizini yüzde 4,75'te sabit bıraktığı belirtildi.

Temel enflasyondaki düşüş eğiliminin devam ettiği ve geçmişteki faiz artışlarının finansman koşullarına güçlü bir şekilde yansımayı sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, "Sıkılaşan finansman koşulları talebi azaltmakta ve bu da enflasyonu aşağı çekmeye yardımcı olmaktadır." denildi.

Faiz kararı metninde ECB, faiz oranı adımlarının reel ekonomi üzerinde kapsamlı bir etki oluşturmaya ve enflasyonu düşürmeye devam edeceğini belirtti.

Geçen yıl faiz artışlarına devam eden ECB, Eylül 2023'teki toplantısında refinansman faizini yüzde 4,50'ye yükseltmesinin ardından ekim ve aralıktaki toplantılarında değişikliğe gitmemişti.

Açıklamada, ECB Yönetim Konseyinin enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefine yönelik kararlılığı anımsatılarak, konseyin gelecekteki kararlarının, politika faizlerinin gerektiği kadar kısıtlayıcı seviyelerde olmasını sağlayacağı vurgulandı.

ECB'nin açıklamasında, "Yönetim Konseyi, enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefine zamanında dönmesini sağlamaya kararlıdır. Konsey, uygun kısıtlama seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı bir yaklaşım izlemeye devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

ECB karar metninde, bilançonun küçültülmesi konusunda ECB'nin beklendiği gibi, Aralık 2023'te açıkladığı plana sadık kalacağı vurgulandı.

Banka, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'ndan (PEPP) elde edilen gelirin yeniden yatırımını 2024'ün ikinci yarısından itibaren ayda 7,5 milyar avro azaltacak. Bu yıl sonunda ise yeniden yatırımlar tamamen durdurulacak.

Bu arada, yatırımcıların çoğunluğu faiz oranlarında geri dönüşün başlangıcı olarak nisan ayını işaret ederken, ECB Başkanı Christine Lagarde, Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) geçen hafta Davos'ta düzenlenen yıllık toplantısında, yaz dönemi itibarıyla faiz indirimine gidilmesinin muhtemel olduğunu söylemişti.

- "İlk temkinli faiz indiriminin nisanda gerçekleşeceğini öngörüyoruz"

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, ECB'nin karar metninde bundan sonra atılabilecek adımlara ilişkin hiçbir ipucu olmadığını belirterek, "Bugünkü toplantı, Bankanın mart ayında açıklayacağı bir sonraki ekonomik tahminleri beklemek üzere yapılan bir ara toplantı niteliğinde." dedi.