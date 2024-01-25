25 Ocak piyasalarda gün sonu I Borsa yüzleri güldürdü! İşte döviz, altın ve BIST 100’de son durum...

Gün içinde en düşük 8.095,90, en yüksek 8.212,93 puanı gören BIST 100 endeksi , günü önceki kapanışa göre yüzde 0,98 artışla 8.169,89 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,53, sanayi endeksi yüzde 2,12, hizmetler endeksi yüzde 0,82, teknoloji endeksi yüzde 1,58 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 55,15 puan ve yüzde 0,63 kazançla 8.786,36 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 84'ü prim yaptı, 15'i geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.