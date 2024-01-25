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Son dakika: Ticaret Bakanlığı açıkladı! Sertifikası olmayan Influencer olamayacak

Son dakika haberleri... 2024-2028 Stratejik Planı’nı açıklayan Ticaret Bakanlığı, Influencerları mercek altına aldı. Plana göre internet alışveriş tercihlerini önemli ölçüde etkileyen Influencerlar denetime tabi olacak. Ticaret Bakanlığı, “Influencer Sertifika Programı”na katılmayanların influencer olamayacağını açıkladı.

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 16:09 Güncelleme 25 Ocak 2024, 16:11
Son dakika: Ticaret Bakanlığı açıkladı! Sertifikası olmayan Influencer olamayacak

Ticaret Bakanlığı, 2024-2028 Stratejik Planı'nı hazırladı. plan kapsamında tüketicilerin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında "Influencer Sertifika Programı" projesi başlatacak.

Dijital mecralarda yer alan reklamlar başta olmak üzere tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı uygulamalara karşı çalışmalar yürütülecek. İnternet alışveriş tercihlerini önemli ölçüde etkileyen Influencerlar da denetime tabi olacak.

SERTİFİKA ALMAYAN INFLUENCER OLAMAYACAK
Reklam Özdenetim Kurulu ve Reklam Kurulu işbirliğinde "Influencer Sertifika Programı Projesi" hayata geçirilecek.

Yeni çalışma ile birlikte sertifika sahibi ınfluencerların sorumluluk içerisinde hareket ettiğine yönelik reklam verenlere bakanlık tarafından bir güvence verilmiş olacak. e-ticarette uygulanan "Güven Damgası" modelinde olduğu gibi, güven damgasının yer aldığı e-ticaret platformlarına vatandaşın nasıl güven duyabileceği ifade ediliyorsa burada da sertifika sahibi ınfluencerlara güven duyulabileceği algısı pekiştirilecek.

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Tüketici hakem heyetlerinin 81 il merkezinde olacak şekilde yeniden yapılandırılması sağlanacak, kurumsal ve beşeri kapasiteleri geliştirilecek.

Ticaret Bakanlığı, "Influencer Sertifika Programı"na katılmayanların influencer olamayacağını açıkladı.

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