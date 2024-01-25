Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldı

"Kurul, faiz kararlarının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir. Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir."

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Prof. Dr. Abdulkadir Develi A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Faiz kararını A Haber'de yorumlayan: Prof. Dr. Abdulkadir Develi, " Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu metin daha öncekilerle uyumlu bir metin. Talebe yönelik bir atıf söz konusu. Piyasa bunu fiyatlamıştı. Şahin bir duruştur ve Merkez Bankası'nın kararlığını gösteriyor. Enflasyon ile faiz arasındaki makasın kapandığı bir yıl olarak göreceğiz. Yabancı sermayenin girişinin hızlanacağını gösteren bir projeksiyon ortaya koyuyor. Enflasyon ile mücadele edeceksek TL'deki oynaklığı ortadan kaldırmak zorundayız. Döviz kurlarındaki oynaklığın azaltılması vurgusu da çok önemli. Dövizdeki artış enflasyonun gerisinde olan bir artış. Bu da yabancı yatırımları daha öngörülebilir hale getiriyor. Mevduat faizleri doğal sınırlarına geldi. Parasal sıkılaşmadan bahsedilen bir ortam da bu durum iyi." ifadelerini kullandı.

Özlem Doğaner ise "Bugün Avrupa Merkez Bankası faiz kararını verecek. Gelecek hafta FED faiz kararını açıklayacak. Bu faiz kararlarında öte 2024 yılı içerisinde faiz indirimlerinin konuşulacağı bir süreç göreceğiz. Kaç faiz indirimi yapılabilir bunun analizleri konuşuluyor. Bizim de parasal sıkılık dönemini tamamlayarak yılın sonunda faiz indirimleri konuşacak olabiliriz. Bu da bize küresel anlamda fırsat tanıyor. Enflasyonun asıl tepe noktası mayıs ayında olacak ve yüzde 70'leri bulabilir. Burada önemli olan ekonomim yönetiminin gördüğü şekilde işlerini yürüyor olmasıdır." şeklinde konuştu.

GEÇEN AY DA ARTMIŞTI

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde yüzde 42,5'e yükseltilmişti.