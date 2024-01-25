120-180 ay vadeli 1-2-3-4 milyon TL taksit tablosu! 1.20 faizli konut kredisi hesaplama! Düşük faizli kredi şartları ve başvuru tarihi...

Düşük faizli konut kredisi için geri sayım başladı. Kampanya kapsamında sunulacak olan konut kredisi, yalnızca düşük faiz oranıyla değil aynı zamanda uzun vadeli ödeme seçenekleriyle de dikkat çekiyor. İşte detaylar...
Düşük faizli konut kredisi için geri sayım başladı. Kampanya kapsamında sunulacak olan konut kredisi, yalnızca düşük faiz oranıyla değil aynı zamanda uzun vadeli ödeme seçenekleriyle de dikkat çekiyor. İşte detaylar...
1.20 FAİZLİ 180 AY VADELİ KONUT KREDİSİ TAKSİTLERİ!
📌 1 milyon TL kredi:
Aylık Ödeme ≈ 11,803.47 TL
📌 1.5 milyon TL kredi:
Aylık Ödeme ≈ 17,705.20 TL
📌 2 milyon TL kredi:
Aylık Ödeme ≈ 23,606.93 TL
📌 3 milyon TL kredi:
Aylık Ödeme ≈ 35,410.20 TL
KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Daha önceki kampanyalarda uygulanan şartlara bakıldığında, taşınmazı alacağı şehirde son 1 yılda konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranının yüzde 50'den fazla olmaması gibi kriterler uygulanabilir. Özellikle ilk kez ev alacaklar için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir.
1.20 DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
1.20 düşük faizli konut kredisinden hiç evi olmayan kişiler yararlanabilecek. Örneğin 5 milyon TL'ye kadar ekspertiz değeri olan bir konut için çekilebilecek kredi 2 milyon TL seviyelerindeyken, yeni yapılacak düzenlemede en azından bu oranın yüzde 80'lere çıkartılması olumlu olarak değerlendirdiğimiz bir konu.
VADE NE KADAR OLACAK?
Daha önceki gerçekleştirilen kampanyalar göz önüne alındığında kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vade imkanı sunulabileceği ön görülüyor.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ AÇIKLAMA YAPTI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Kasım'da yapılan kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri şöyle:
"Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor."
"Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."