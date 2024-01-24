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7.500-7.700, 7.800-7.900, 8.000-8.500 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi 2024? 1999 öncesi, 2000, 2000 sonrası emekli maaşı...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerini sevindirecek bir haber geldi. Ocak ayında geçerli olacak zam oranı yüzde 49.25'e yükseltildi. Ayrıca, ek zam farklarıyla ilgili düzenleme yapıldı ve bu farklar yasal süreç tamamlandıktan sonra 1 hafta içinde ödenecek.

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 16:40 Güncelleme 24 Ocak 2024, 16:40
7.500-7.700, 7.800-7.900, 8.000-8.500 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi 2024? 1999 öncesi, 2000, 2000 sonrası emekli maaşı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarla birlikte, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik iki önemli müjde daha geldi. İlk olarak, emeklilere yapılan ilave 5 puan artışıyla birlikte artış oranı yüzde 37.57'den yüzde 42.6'ya çıkarıldı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ocak ayı zam oranı yüzde 49.25'e yükseltildi.



ARTIŞLAR EŞİTLENDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49.25'e yükselttiklerini duyurdu. Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2024'ü Emekliler Yılı ilan etmiştik. Bu kapsamda emeklilerimize yönelik ekonomik, sosyal, kültürel çalışmaları ve müjdeleri bu yıl boyunca tek tek hayata geçireceğiz. Bir güzel haberi de paylaşmak istiyorum; SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49.25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

NASIL HAYATA GEÇİRİLECEK?
Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek ek zam teklifindeki 5 puanlık refah payı önerge ile 11.68 puana yükseltilerek Ocak ayı zam oranı yüzde 49.25'e çıkarılacak. Düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ek zam farkları hesaplara yatırılacak.



FARK NASIL HESAPLANACAK?
Ek zam düzenlemesi Ocak ayı maaş ödeme dönemine yetişmediği için emeklilerin paraları yüzde 37.57 zam ve 7 bin 500 lira taban aylık üzerinden yatırılmaya başlandı. Aralık ayı itibariyle geçerli kök aylığa yüzde 37.57 zam yansıtıldı. Oluşan tutara yüzde 4 (kök aylık 7 bin 135 liranın altındaysa yüzde 5) oranında ek ödeme eklenerek ödeme yapılırken, bu iki tutarın toplamı 7 bin 500 liranın altında kalanlara da 7 bin 500 lira yatırılıyor. Yeni yasa yürürlüğü girdikten sonra Aralık ayı kök aylığına yüzde 49.25 artış yansıtılacak. Bu aylığın yüzde 4-5'i oranında ek ödeme hesaplanacak. Yeni kök aylık ve ek ödemenin toplamı, maaş gününde hesaba yatırılan tutardan çıkarılacak. Oluşan ek zam farkı ödenecek. Taban aylık 10 bin liraya çıktığı için, maaş gününde 7 bin 500 lira yatırılanlara, 2 bin 500 lira fark verilecek.

EMEKLİLER NE KADAR EK ZAM FARKI ALACAK?
ARALIK MAAŞI: 7.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.317,75
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.193,75
Ek zam farkı: 876,00

ARALIK MAAŞI: 7.600,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.455,32
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.343,00
Ek zam farkı: 887,68

ARALIK MAAŞI: 7.700,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.592,89
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.492,25
Ek zam farkı: 899,36

ARALIK MAAŞI: 7.800,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.730,46
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.641,50
Ek zam farkı: 911,04

ARALIK MAAŞI: 7.900,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.868,03
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.790,75
Ek zam farkı: 922,72

ARALIK MAAŞI: 8.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.005,60
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.940,00
Ek zam farkı: 934,40

ARALIK MAAŞI: 8.100,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.143,17
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.089,25
Ek zam farkı: 946,08

ARALIK MAAŞI: 8.200,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.280,74
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.238,50
Ek zam farkı: 957,76

ARALIK MAAŞI: 8.300,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.418,31
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.387,75
Ek zam farkı: 969,44

ARALIK MAAŞI: 8.400,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.555,88
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.537,00
Ek zam farkı: 981,12

ARALIK MAAŞI: 8.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.693,45
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.686,25
Ek zam farkı: 992,80

ARALIK MAAŞI: 8.600,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.831,02
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.835,50
Ek zam farkı: 1.004,48

ARALIK MAAŞI: 8.700,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.968,59
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.984,75
Ek zam farkı: 1.016,16

ARALIK MAAŞI: 8.800,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.106,16
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.134,00
Ek zam farkı: 1.027,84

ARALIK MAAŞI: 8.900,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.243,73
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.283,25
Ek zam farkı: 1.039,52

ARALIK MAAŞI: 9.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.381,30
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.432,50
Ek zam farkı: 1.051,20

ARALIK MAAŞI: 9.050,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.450,09
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.507,13
Ek zam farkı: 1.057,04

ARALIK MAAŞI: 9.100,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.518,87
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.581,75
Ek zam farkı: 1.062,88

ARALIK MAAŞI: 9.200,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.656,44
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.731,00
Ek zam farkı: 1.074,56

ARALIK MAAŞI: 9.300,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.794,01
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.880,25
Ek zam farkı: 1.086,24

ARALIK MAAŞI: 9.400,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.931,58
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.029,50
Ek zam farkı: 1.097,92

ARALIK MAAŞI: 9.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.069,15
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.178,75
Ek zam farkı: 1.109,60

ARALIK MAAŞI: 9.600,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.206,72
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.328,00
Ek zam farkı: 1.121,28

ARALIK MAAŞI: 9.700,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.344,29
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.477,25
Ek zam farkı: 1.132,96

ARALIK MAAŞI: 9.800,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.481,86
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.626,50
Ek zam farkı: 1.144,64

ARALIK MAAŞI: 9.900,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.619,43
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.775,75
Ek zam farkı: 1.156,32

ARALIK MAAŞI: 10.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.757,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.925,00
Ek zam farkı: 1.168,00

ARALIK MAAŞI: 10.100,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.894,57
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.074,25
Ek zam farkı: 1.179,68

ARALIK MAAŞI: 10.200,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.032,14
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.223,50
Ek zam farkı: 1.191,36

ARALIK MAAŞI: 10.300,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.169,71
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.372,75
Ek zam farkı: 1.203,04

ARALIK MAAŞI: 10.400,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.307,28
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.522,00
Ek zam farkı: 1.214,72

ARALIK MAAŞI: 10.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.444,85
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.671,25
Ek zam farkı: 1.226,40

ARALIK MAAŞI: 10.600,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.582,42
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.820,50
Ek zam farkı: 1.238,08

ARALIK MAAŞI: 10.700,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.719,99
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.969,75
Ek zam farkı: 1.249,76

ARALIK MAAŞI: 10.800,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.857,56
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.119,00
Ek zam farkı: 1.261,44

ARALIK MAAŞI: 10.900,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.995,13
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.268,25
Ek zam farkı: 1.273,12

ARALIK MAAŞI: 11.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.132,70
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.417,50
Ek zam farkı: 1.284,80

ARALIK MAAŞI: 11.100,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.270,27
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.566,75
Ek zam farkı: 1.296,48

ARALIK MAAŞI: 11.200,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.407,84
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.716,00
Ek zam farkı: 1.308,16

ARALIK MAAŞI: 11.300,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.545,41
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.865,25
Ek zam farkı: 1.319,84

ARALIK MAAŞI: 11.400,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.682,98
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.014,50
Ek zam farkı: 1.331,52

ARALIK MAAŞI: 11.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.820,55
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.163,75
Ek zam farkı: 1.343,20

ARALIK MAAŞI: 11.600,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.958,12
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.313,00
Ek zam farkı: 1.354,88

ARALIK MAAŞI: 11.700,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.095,69
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.462,25
Ek zam farkı: 1.366,56

ARALIK MAAŞI: 11.800,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.233,26
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.611,50
Ek zam farkı: 1.378,24

ARALIK MAAŞI: 11.900,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.370,83
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.760,75
Ek zam farkı: 1.389,92

ARALIK MAAŞI: 12.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.508,40
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.910,00
Ek zam farkı: 1.401,60

ARALIK MAAŞI: 12.100,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.645,97
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.059,25
Ek zam farkı: 1.413,28

ARALIK MAAŞI: 12.200,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.783,54
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.208,50
Ek zam farkı: 1.424,96

ARALIK MAAŞI: 12.400,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.058,68
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.507,00
Ek zam farkı: 1.448,32

ARALIK MAAŞI: 12.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.196,25
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.656,25
Ek zam farkı: 1.460,00

ARALIK MAAŞI: 12.600,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.333,82
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.805,50
Ek zam farkı: 1.471,68

ARALIK MAAŞI: 12.700,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.471,39
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.954,75
Ek zam farkı: 1.483,36

ARALIK MAAŞI: 12.800,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.608,96
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 19.104,00
Ek zam farkı: 1.495,04

ARALIK MAAŞI: 12.900,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.746,53
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 19.253,25
Ek zam farkı: 1.506,72

ARALIK MAAŞI: 13.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.884,10
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 19.402,50
Ek zam farkı: 1.518,40

ARALIK MAAŞI: 14.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 19.259,80
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 20.895,00
Ek zam farkı: 1.635,20

ARALIK MAAŞI: 15.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 20.635,50
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.387,50
Ek zam farkı: 1.752,00

ARALIK MAAŞI: 16.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 22.011,20
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 23.880,00
Ek zam farkı: 1.868,80

ARALIK MAAŞI: 17.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 23.386,90
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 25.372,50
Ek zam farkı: 1.985,60

ARALIK MAAŞI: 18.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 24.762,60
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 26.865,00
Ek zam farkı: 2.102,40

ARALIK MAAŞI: 19.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 26.138,30
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 28.357,50
Ek zam farkı: 2.219,20

ARALIK MAAŞI: 20.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 27.514,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 29.850,00
Ek zam farkı: 2.336,00

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