SON DAKİKA

BIST 100 endeksi , güne 32,65 puan ve yüzde 0,41 artışla 7.982,71 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.939,44, en yüksek 8.149,53 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,77 artışla 8.090,90 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 173,63 puan ve yüzde 2,03 kazançla 8.731,21 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 87'si prim yaptı, 11'i geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Ereğli Demir Çelik ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.