SON DAKİKA

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24 Ocak piyasalarda gün sonu I Borsa yüzleri güldürdü! İşte döviz, altın ve BIST 100'de son durum...

Son dakika ekonomi haberleri.. 24 Ocak'ta gün içinde en düşük 7.939,44, en yüksek 8.149,53 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,77 değer kazanarak 8.090,90 puandan tamamladı. Peki altın yükseldi mi? Dövizde son durum ne? İşte piyasalarda gün sonu...

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 18:49 Güncelleme 24 Ocak 2024, 18:49
24 Ocak piyasalarda gün sonu I Borsa yüzleri güldürdü! İşte döviz, altın ve BIST 100’de son durum...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 140,84 puan artarak 8.090,90 puandan kapandı.

▶️ Piyasalarda gün sonu: Borsada son durum ne?

BIST 100 endeksi, güne 32,65 puan ve yüzde 0,41 artışla 7.982,71 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.939,44, en yüksek 8.149,53 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,77 artışla 8.090,90 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,46, sanayi endeksi yüzde 1,06, hizmetler endeksi yüzde 1,55, teknoloji endeksi yüzde 1,70 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 173,63 puan ve yüzde 2,03 kazançla 8.731,21 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 87'si prim yaptı, 11'i geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Ereğli Demir Çelik ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONS FİYATI 2020 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2020 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,5 azalışla 2 milyon 65 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,04'ten, bileşik getirisi de yüzde 42,86'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,1934 lira, satışta 30,3144 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,1974 lira, satışta 30,3184 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2750, dolar/yen paritesi de 146,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yatay seyirle 79,4 dolardan işlem görüyor.

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