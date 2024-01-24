TOKİ başvuru tarihi 2024 | TOKİ 26 ilde 132 konut satışı başladı mı? İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Sivas, Trabzon 2+1, 3+1 güncel fiyat listesi...

TOKİ 2024 BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

TOKİ 26 ilde konut ve 29 ilde iş yerlerinin satışına yönelik başvuruların başlayacağını duyurdu. Bu fırsatla ev ya da iş yeri sahibi olmak isteyenler, özel ödeme koşulları ve avantajlı vadelendirme seçenekleri ile bu kampanyadan yararlanabilecek.

Alıcılar, konutlar için %25 peşinat ve 72 ay vade, iş yerleri için ise %15 peşinat ve 60 ay vade imkanıyla sahip olabilecekler. Bu özel kampanya kapsamında TOKİ, Türkiye genelindeki 26 ilde konut ve 29 ilde iş yeri satış başvurularını kabul edecek.