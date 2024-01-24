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TOKİ başvuru tarihi 2024 | TOKİ 26 ilde 132 konut satışı başladı mı? İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Sivas, Trabzon 2+1, 3+1 güncel fiyat listesi...

Türkiye genelinde konut sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için TOKİ, yeni bir satış dönemine başlıyor. TOKİ, 26 ilde konut, 29 ilde ise iş yeri satışlarına başlayarak uygun fiyatlarla ev sahibi olma fırsatı sunacak. stanbul, İzmir, Ankara, Adana, Sivas, Trabzon başta olmak üzere birçok il için müjde verildi. İşte 2024 TOKİ başvuru şartları ve güncel fiyat listesi...

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 23:39 Güncelleme 24 Ocak 2024, 23:39
TOKİ başvuru tarihi 2024 | TOKİ 26 ilde 132 konut satışı başladı mı? İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Sivas, Trabzon 2+1, 3+1 güncel fiyat listesi...

TOKİ, 26 ilde konut satışlarına başlamak üzere harekete geçti. Türkiye genelindeki çeşitli illerdeki konut projeleriyle vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi olma imkanı sunacak. İşte TOKİ 2024 satış başvuruları ve detaylar...

TOKİ 2024 BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

TOKİ 26 ilde konut ve 29 ilde iş yerlerinin satışına yönelik başvuruların başlayacağını duyurdu. Bu fırsatla ev ya da iş yeri sahibi olmak isteyenler, özel ödeme koşulları ve avantajlı vadelendirme seçenekleri ile bu kampanyadan yararlanabilecek.

Alıcılar, konutlar için %25 peşinat ve 72 ay vade, iş yerleri için ise %15 peşinat ve 60 ay vade imkanıyla sahip olabilecekler. Bu özel kampanya kapsamında TOKİ, Türkiye genelindeki 26 ilde konut ve 29 ilde iş yeri satış başvurularını kabul edecek.

AÇIK ARTIRMALAR TARİHLERİ VE YERLERİ

Konutlar İçin: 07 Şubat 2024 Çarşamba, saat 10.30 - Bilkent Otel ve Konferans Merkezi
İş Yerleri İçin: 08 Şubat 2024 Perşembe, saat 10.30 - TOKİ İstanbul Hizmet Binası

İL İL KONUT SATIŞI TAKSİTLERİ

YÜZDE 25 PEŞİNAT 72 AY VADEYLE KONUT SATIŞI YAPILACAK İLLER

1 Adana
2 Afyonkarahisar
3 Ankara (Kızılcahamam)
4 Aydın
5 Balıkesir
6 Batman
7 Çorum
8 Elazığ
9 Erzurum
10 Gümüşhane
11 Hakkari
12 İstanbul
13 İzmir
14 Karaman
15 Kars
16 Kayseri
17 Kırıkkale
18 Konya
19 Rize
20 Samsun
21 Siirt
22 Sivas
23 Trabzon
24 Tunceli
25 Van
26 Yozgat

YÜZDE 15 PEŞİNAT İLE 60 AY VADEYLE İŞ YERİ SATIŞI YAPILACAK İLLER

1 Afyonkarahisar
2 Ankara
3 Aydın
4 Balıkesir
5 Bartın
6 Bilecik
7 Burdur
8 Bursa
9 Denizli
10 Elazığ
11 Eskişehir
12 Gaziantep
13 Giresun
14 Gümüşhane
15 İzmir
16 Kars
17 Kastamonu
18 Kırşehir
19 Konya
20 Kütahya
21 Nevşehir
22 Niğde
23 Ordu
24 Osmaniye
25 Sivas
26 Şanlıurfa
27 Tekirdağ
28 Trabzon
29 Yozgat

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ulaşılabilecek.

AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 26 ilde 123 konut ile 29 ilde 296 iş yerini 07-08 Aralık 2024 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak.

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