TOKİ başvuru tarihi 2024 | TOKİ 26 ilde 132 konut satışı başladı mı? İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Sivas, Trabzon 2+1, 3+1 güncel fiyat listesi...

TOKİ, 26 ilde konut satışlarına başlamak üzere harekete geçti. Türkiye genelindeki çeşitli illerdeki konut projeleriyle vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi olma imkanı sunacak. İşte TOKİ 2024 satış başvuruları ve detaylar...
TOKİ, 26 ilde konut satışlarına başlamak üzere harekete geçti. Türkiye genelindeki çeşitli illerdeki konut projeleriyle vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi olma imkanı sunacak. İşte TOKİ 2024 satış başvuruları ve detaylar...
TOKİ 2024 BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?
TOKİ 26 ilde konut ve 29 ilde iş yerlerinin satışına yönelik başvuruların başlayacağını duyurdu. Bu fırsatla ev ya da iş yeri sahibi olmak isteyenler, özel ödeme koşulları ve avantajlı vadelendirme seçenekleri ile bu kampanyadan yararlanabilecek.
Alıcılar, konutlar için %25 peşinat ve 72 ay vade, iş yerleri için ise %15 peşinat ve 60 ay vade imkanıyla sahip olabilecekler. Bu özel kampanya kapsamında TOKİ, Türkiye genelindeki 26 ilde konut ve 29 ilde iş yeri satış başvurularını kabul edecek.
AÇIK ARTIRMALAR TARİHLERİ VE YERLERİ
Konutlar İçin: 07 Şubat 2024 Çarşamba, saat 10.30 - Bilkent Otel ve Konferans Merkezi
İş Yerleri İçin: 08 Şubat 2024 Perşembe, saat 10.30 - TOKİ İstanbul Hizmet Binası
İL İL KONUT SATIŞI TAKSİTLERİ
YÜZDE 25 PEŞİNAT 72 AY VADEYLE KONUT SATIŞI YAPILACAK İLLER
|1
|Adana
|2
|Afyonkarahisar
|3
|Ankara (Kızılcahamam)
|4
|Aydın
|5
|Balıkesir
|6
|Batman
|7
|Çorum
|8
|Elazığ
|9
|Erzurum
|10
|Gümüşhane
|11
|Hakkari
|12
|İstanbul
|13
|İzmir
|14
|Karaman
|15
|Kars
|16
|Kayseri
|17
|Kırıkkale
|18
|Konya
|19
|Rize
|20
|Samsun
|21
|Siirt
|22
|Sivas
|23
|Trabzon
|24
|Tunceli
|25
|Van
|26
|Yozgat
YÜZDE 15 PEŞİNAT İLE 60 AY VADEYLE İŞ YERİ SATIŞI YAPILACAK İLLER
|1
|Afyonkarahisar
|2
|Ankara
|3
|Aydın
|4
|Balıkesir
|5
|Bartın
|6
|Bilecik
|7
|Burdur
|8
|Bursa
|9
|Denizli
|10
|Elazığ
|11
|Eskişehir
|12
|Gaziantep
|13
|Giresun
|14
|Gümüşhane
|15
|İzmir
|16
|Kars
|17
|Kastamonu
|18
|Kırşehir
|19
|Konya
|20
|Kütahya
|21
|Nevşehir
|22
|Niğde
|23
|Ordu
|24
|Osmaniye
|25
|Sivas
|26
|Şanlıurfa
|27
|Tekirdağ
|28
|Trabzon
|29
|Yozgat
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ulaşılabilecek.
AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 26 ilde 123 konut ile 29 ilde 296 iş yerini 07-08 Aralık 2024 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak.