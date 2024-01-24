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AKARYAKIT FİYATLARI ⛽ 25 Ocak 2024 benzine, motorine (mazota) İNDİRİM-ZAM geldi mi? İstanbul, Ankara, İzmir il il güncel liste...

25 Ocak 2024 tarihinde Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları gece yarısından itibaren güncellendi. Ekonomi gündeminin önemli konularından biri olan akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli olarak değişiklik gösteriyor. Geçtiğimiz haftalarda LPG'ye ve motorine yapılan zamların ardından, otomobil sahipleri tarafından merakla beklenen soru ise benzine ve motorine (mazota) yeni bir fiyat düzenlemesi olup olmadığıydı. Akaryakıt fiyatları, Türkiye genelinde benzin ve motorin için gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanıyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı, akaryakıt istasyonlarına yansıyan fiyatları belirliyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 21:47 Güncelleme 24 Ocak 2024, 21:48
AKARYAKIT FİYATLARI ⛽ 25 Ocak 2024 benzine, motorine mazota İNDİRİM-ZAM geldi mi? İstanbul, Ankara, İzmir il il güncel liste...

Geçtiğimiz haftalarda LPG'ye ve motorine yapılan zamların ardından, otomobil sahipleri tarafından merakla beklenen soru ise benzine ve motorine (mazota) yeni bir fiyat düzenlemesi olup olmadığıydı.

25 OCAK BENZİNE, MAZOTA (MOTORİNE) ZAM MI GELDİ Mİ?

Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 1,46 TL zam geldi. Geçtiğimiz hafta ise 20 Ocak Cumartesi gece yarısı motorin fiyatlarına 1 lira 15 kuruş, ondan birkaç gün önce ise LPG fiyatlarına 40 kuruş zam yapılmıştı. İşte yapılan zamların ardından güncel akaryakıt fiyatları;

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI 24 OCAK 2024

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 38.34 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.28 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20.28 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 38.25 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.21 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19.76 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI 25 OCAK 2024

Ankara'da benzin litre fiyatı: 39.01 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 41.02 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 20.15 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 25 OCAK 2024

İzmir'de benzin litre fiyatı: 39.22 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 41.22 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 19.87 TL

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