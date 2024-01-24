İstanbul TOKİ konut teslimleri başladı mı 2024? 2 bin 450 konut ne zaman teslim edilecek? Arsa tapuları ne zaman verilecek?

Habip Alp de "Allah devletimize zeval vermesin. Bizlere böyle bir imkan sundu. Bir hayaldi bizim için ev sahibi olmak. Gelirken kapalı otoparkı gördüm, açık otoparkı var, çocuklar için oynama alanı var. Çok büyük bir lütuf." değerlendirmesinde bulundu.

50 bin sosyal konut kurası hak sahiplerinden Semih Kaya ise "Evimizi bugün teslim aldık. Çok güzel, beklentilerimizin üzerinde bir ev çıktı karşımıza. TOKİ'ye ve devletimize teşekkür ediyoruz. Herkesin bu şartlarda ev sahibi olmasını temenni ediyoruz." dedi.

"KALİTELİ, HER ŞEY DÖRT DÖRTLÜK"

Anahtarını teslim almanın heyecanını yaşayan Sevda Akdemir, "Benim eşim vefat etti. 3 tane öksüz çocuğum var, en azından başımızı sokacak bir evimiz oldu. Evin içini çok beğendim. Kaliteli, her şey dört dörtlük, kapıları güzel, mutfak dolapları, banyosu, her şeyi mükemmel yapmışlar" ifadelerine yer verdi.

Şehit annesi Nihal Türk ile Müjdat Kaya da mutluluklarını dile getirerek teşekkürlerini iletti.

Toplamda 2 bin 450 konutun teslim işlemleri 14 Şubat 2024'e kadar devam edecek.