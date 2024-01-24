Emekliye 24-31 Ocak arasında 2’si 1 arada maaş verilecek! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsi dahil...

BANKA PROMOSYONU NE KADAR OLDU?
Banka promosyonları hakkında Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadelere yer verdi: ''Bu da daha fazla paranın bankaya yatması demek. 7500 TL'nin mevduat faiziyle 10 TL'nin mevduat faizi aynı olmayacaktır. Aynı bu hesaptan gidecek olursak bir kişinin en düşük emekli maaşı 10 bin lira olarak emekli maaşının bankadan çekmesi promosyonları da değiştirecektir. Bankalar bu parayı kamu kurumlarından daha erken alması ve bunun daha fazla bir faiz getirisinin olması sebebiyle bankalar bunu müşterilerine dağıtacaktır.
O nedenle Şubat ayında banka promosyon düzenlemesi yaparlarsa daha fazla maaş alabilirler. En az 15 bin lira tutarında banka promosyon güncellemesi var. Bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.
Yeni dönemde ise bir banka promosyon tutarını güncelledi. Bu doğrultuda ING Türkiye, emekli maaşını taşıyan emekliler 15 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.''
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2024
4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ OCAK 2024
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar 17 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar 18 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar 19 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar 20 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar 21 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar 22 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar 23 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar 24 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar 25 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar 26 Ocak'ta ödemelerini alacak.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME PROGRAMI
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar 25 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar 26 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar 27 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar 28 Ocak'ta emekli maaşlarını alacak.