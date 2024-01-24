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Emekliye 24-31 Ocak arasında 2'si 1 arada maaş verilecek! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsi dahil...

Ocak ayıyla birlikte emekliler için müjdeli haberler ardı ardına geliyor. Ocak ayı itibarıyla emeklilerin maaşlarında beklenen artış, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, bankalar tarafından sunulan özel promosyonlar da emeklilere ekonomik anlamda destek sağlayacak. Peki, kimler ek ödemelerden yararlanacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 09:03 Güncelleme 24 Ocak 2024, 09:04
Emekliye 24-31 Ocak arasında 2’si 1 arada maaş verilecek! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsi dahil...

Yeni yılla birlikte emekliler, zamlı maaşlarına kavuşmanın sevincini yaşayacak. Ocak ayında yürürlüğe girecek olan zam oranlarıyla birlikte, emeklilerin maaşları artacak ve ek ödemeler de hesaplarına geçecek. Aylıklarıyla birlikte ek ödemelerle toplamda 2 ayrı ödeme imkanına sahip olacaklar. İşte detaylar...

EMEKLİ MAAŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

Böylelikle bazı emeklililer 2 ödeme birden alacaklar...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için sevindiren haber Kabine Toplantısı'nın ardından geldi. Normal şartlarda emekli maaşlarına %37.57 oranında zam yapılırken ilave artış ile birlikte zam oranı %49.25'e yükseltildi.

Konuyla ilgili kanun teklifi 19 Ocak'ta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Emekliler ise yüzde 5 ilave artışlı maaşların bu ay yatırılıp yatırılmayacağını gündemine aldı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş ödemeleri farklı günlerde yapılıyor. SSK emekliler 17-25'i arasında Bağ-Kur emeklileir ise 25-28 Ocak 2024 tarihinde maaşlarını alacak.

Ancak gerekli yasal düzenlemelerin yetişmemesi durumunda emekliler %37.57 oranında zamlı maaşlarını Ocak ayında alabilecek.

SSK emeklileri refah payı hariç olmak üzere zamlı maaşlarını 17 Ocak'tan itibaren yatmaya başladı. Meclis düzenlemeleri sonrası oluşacak maaş farkları, emekli memurlarda olduğu gibi bu ay içinde ya da Şubat ayında belirlenecek ödeme tarihlerine göre yatırılacak. Böylelikle emeklilerin herhangi bir kaybı olmayacak.

BANKA PROMOSYONU NE KADAR OLDU?

Banka promosyonları hakkında Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadelere yer verdi: ''Bu da daha fazla paranın bankaya yatması demek. 7500 TL'nin mevduat faiziyle 10 TL'nin mevduat faizi aynı olmayacaktır. Aynı bu hesaptan gidecek olursak bir kişinin en düşük emekli maaşı 10 bin lira olarak emekli maaşının bankadan çekmesi promosyonları da değiştirecektir. Bankalar bu parayı kamu kurumlarından daha erken alması ve bunun daha fazla bir faiz getirisinin olması sebebiyle bankalar bunu müşterilerine dağıtacaktır.

O nedenle Şubat ayında banka promosyon düzenlemesi yaparlarsa daha fazla maaş alabilirler. En az 15 bin lira tutarında banka promosyon güncellemesi var. Bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.

Yeni dönemde ise bir banka promosyon tutarını güncelledi. Bu doğrultuda ING Türkiye, emekli maaşını taşıyan emekliler 15 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.''

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2024

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ OCAK 2024

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar 17 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar 18 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar 19 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar 20 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar 21 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar 22 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar 23 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar 24 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar 25 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar 26 Ocak'ta ödemelerini alacak.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME PROGRAMI

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar 25 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar 26 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar 27 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar 28 Ocak'ta emekli maaşlarını alacak.

Emekliye ek zam ödemesi ne zaman?

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