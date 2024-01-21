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Emekliye 4.500 TL yeni ek zam onayı geldi! 5,3 milyon için hesap yapıldı! İkramiyelere de yansıyacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni dönem mesaisine başladı ve kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren konulardan biri olan ek gösterge meselesi gündemde önemli bir yer tutuyor. Yaklaşık 5 buçuk milyon kamu çalışanının maaşları, emekli aylıkları ve ikramiyelerini belirleyen ek göstergenin, torba yasada ele alınması bekleniyor.

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Giriş Tarihi 21 Ocak 2024, 13:28 Güncelleme 21 Ocak 2024, 13:28
Emekliye 4.500 TL yeni ek zam onayı geldi! 5,3 milyon için hesap yapıldı! İkramiyelere de yansıyacak

Türkiye genelindeki kamu personelleri, 2024 yılında uygulanacak olan 3600 ek gösterge düzenlemesi için bekleyişe geçti. Bu düzenleme, memur maaşlarından emekli aylıklarına kadar birçok konuda belirleyici bir rol oynuyor. Kamu çalışanlarının maaşlarını, emekli maaşlarını ve ikramiyelerini etkileyen ek gösterge, 2024 yılı için gündemin önemli konularından biri olarak öne çıkıyor.

3600 EK GÖSTERGE MECLİS'TE GÖRÜŞÜLDÜ MÜ?

16 Ocak tarihinde Meclis yeni yıl tatilinden çıkıt. Mesaiye yargı paketiyle başladığı ön görülen Türkiye Büyük Millet Meclisinde torba yasa, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik gibi birçok farklı konunun görüşülmesi bekleniyor.

2024 yılı içerisinde 3600 ek göstergenin Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Bakan Vedat Işıkhan bunun müjdesini vermişti.

BAKAN IŞIKHAN'dan 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." dedi.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların ve memur emeklilerinin aylık maaşlarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesi için kullanılan kriterlerden biridir. Ek göstergenin yüksek olması emekli maaşının ve emekli ikramiyelerinin yüksek olması anlamına gelir. Sahip olduğu unvan içinde ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun maaşı ve ikramiyesi aynı olmaz.

MEMUR MAAŞ VE İKRAMİYELERİNE YANSIYACAK

3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.

Daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı İsa Karakaş, 3600 ek göstergeyle ilgili "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA YER ALIYOR MU?

Bakan Işıkhan'ın birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz sözlerinden sonra devlet memurları için geçerli olan göstergenin 86 maddelik torba yasada yer alması ön görülüyor.

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