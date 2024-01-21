Bu kişilerin EYT derdi yok! 1999-2000-2002-2008 SGK prim başlangıcına göre erken emeklilik yaş tablosu çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024'ü emekliler yılı ilan ederken, küçük esnafa müjdeli haberlerin kapılarını açtı. Bu yıl yapılacak olan yasal düzenleme ile berber, bakkal, kasap, ayakkabıcı, kıraathane sahipleri, tamirci, kuaför gibi Bağ-Kur'lu küçük esnaf, 9 bin prim günü yerine 7200 prim günüyle 5 yıl erken emekli olma hakkına kavuşacak.
YASAL DÜZENLEME MECLİS'TE
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Bağ-Kur emeklilik koşullarına ilişkin açıklamalarının ardından gözler prim düzenlemesinin ayrıntılarına çevrildi.
Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasının ardından esnaf da erken emeklilik için gün saymaya başladı. Yasal düzenlemeyle Bağ-Kur'luların prim koşulu 9 bin günden 7200'e inecek. Bağ-Kur ile SSK prim eşitlemesinden küçük esnaf yararlanacak.
Böylece 1800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyecek. Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkârlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanacak.
PRİMİ TAMAMLAYAN EYT'Lİ OLACAK
Prim düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan ve gerekli koşulları taşıyan Bağ-Kur'lular erken emekli olabilecek.
Yasal düzenlemenin yaşama geçmesiyle birlikte 7200 prim gününü yatıran vatandaşlar geri ödeme almayacak. Örneğin 8200 prim günü olan 7200'den fazla olan primini geri talep edemeyecek.
Erken emeklilik için Bağ-Kur'dan SSK'ya geçenler de bu sigorta kolundaki çalışması 3.5 yıldan az ve 7200 günü doldurduysa Bağ-Kur kapsamında emekli olabilecek.