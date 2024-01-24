Emekliye %12'lik ek zam onaylandı! En düşük emekli maaşı alan SSK, BAĞ-KUR'luya refah payı dahil %49 zam farkı netleşti! 7.500, 7.600, 7.800, 8.000 TL maaş alanlar...

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleşen bu ek zam kararı, emeklilerin maaşlarına olumlu bir etki yapacak. Daha önceki artışlarla birlikte toplam artış oranı yüzde 42.6'ya ulaşmışken, yeni düzenleme ile bu oran yüzde 49.25'e çıkarıldı. Yapılan zam düzenlemesi, emeklilerin maaşlarına ek olarak hesaplanacak olan ek zam farklarıyla birlikte gerçekleşecek.
Böylece SSK ve Bağ-Kur'luların yüzde 37.57 çıkan Ocak ayı zam oranına eklenen refah payı 11.68 puana ulaşırken, tüm emeklilerin zam oranı eşitlenmiş oldu.
ARTIŞLAR EŞİTLENDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49.25'e yükselttiklerini duyurdu.
NASIL HAYATA GEÇİRİLECEK?
Meclis Genel Kurulu'nda bugün görüşülecek ek zam teklifindeki 5 puanlık refah payı önerge ile 11.68 puana yükseltilerek Ocak ayı zam oranı yüzde 49.25'e çıkarılacak. Düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ek zam farkları hesaplara yatırılacak. Ödemelerin önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.