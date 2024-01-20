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İşbaşı Eğitim Programı’nda yeni dönem! Bakan Işıkhan açıkladı: Artık sektör kısıtlaması yok!

Son dakika haberi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşbaşı Eğitim Programı’nda yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerini duyurdu. Işıkhan, "İşbaşı eğitim programları için istihdam edilmesi gereken katılımcı sayısı taahhüdünü %70’ten %60’a, istihdam yükümlülüğünü 3 kattan 2 kata düşürerek iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin bu programlardan daha fazla yararlanmasının önünü açıyoruz. Ayrıca uygulanmakta olan sektör kısıtlamasını kaldırarak hizmetlerimizin yaygınlaşmasını sağlıyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 11:23 Güncelleme 20 Ocak 2024, 11:23
İşbaşı Eğitim Programı’nda yeni dönem! Bakan Işıkhan açıkladı: Artık sektör kısıtlaması yok!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşbaşı eğitim programları için istihdam edilmesi gereken katılımcı sayısı taahhüdünü yüzde 70'ten yüzde 60'a, düşürerek, işverenlerimizin bu programlardan daha fazla yararlanmasının önünü açıyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İşbaşı Eğitim Programı'nda yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Bakan Işıkhan şu ifadelere yer verdi:

İşbaşı Eğitim Programı"nda yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. İşbaşı eğitim programları için istihdam edilmesi gereken katılımcı sayısı taahhüdünü yüzde 70'ten yüzde 60'a, istihdam yükümlülüğünü 3 kattan 2 kata düşürerek iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin bu programlardan daha fazla yararlanmasının önünü açıyoruz. Ayrıca uygulanmakta olan sektör kısıtlamasını kaldırarak hizmetlerimizin yaygınlaşmasını sağlıyoruz.

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